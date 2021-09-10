Дания отменила все ограничения, связанные с Covid-19

"Вакцина и долгосрочные усилия всех датских граждан - причина того, почему у нас все так хорошо", - заявил на этой неделе в Twitter министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

В Дании три четверти взрослых прошли полный курс вакцинации.

Решение об отмене оставшихся ограничений было принято в конце августа, поскольку вирус больше не является "заболеванием, критическим для общества" из-за широкого охвата вакцинацией и, как следствие, низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

Чтобы посещать рестораны, спортивные центры и ночные клубы больше не надо будет показывать сертификат Covid-19. Зараженные люди по-прежнему будут сидеть на карантине, но контактные персоны не будут попадать под эти требования. Датчане, работавшие удаленно, смогут вернуться в свои офисы, также будут открыты школы.

13 августа Дания отменила требование носить маски для лица в общественном транспорте.