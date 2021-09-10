Пт, 10.09.2021
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Почему Дания почти единогласно ответила "Да!" вакцинам против Covid-19, а Латвия - нет?

ФОТО: Antonio Guillem/shutterstock.com

В Дании доля вакцинированных превышает 75% - почти все пожилые люди полностью вакцинированы. С 10 сентября в Дании снимут практически все ограничения в связи с Covid-19. Как это возможно? Программа Латвийского телевидения "Запрещенный прием" отправилась в Данию, чтобы в рамках операции "Датский мастер-класс" попытаться понять, как датчанам это удалось.

Какая ситуация в Дании на данный момент?

Дания пережила пандемию Covid-19, как и многие другие страны Европы и мира, и Латвия в том числе. Там были как крупные вспышки, так и массовые ограничения, в результате которых были закрыты почти все учреждения, включая школы.

Дания объявила, что с этой недели, с 10 сентября, Covid-19 больше не будет классифицироваться как социально-критическое заболевание, поэтому почти все ограничения в отношении вируса будут сняты. Никаких масок для лица и паспортов Covid-19 для посещения ресторанов, музеев, спортивных мероприятий или ночных клубов.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордные показатели вакцинации", - говорится в заявлении министра здравоохранения Дании.

Это не означает, что о Covid-19 сразу забудут. Будет продолжаться тестирование, вакцинация, также будет проводиться мониторинг заболеваний, но в то время, когда в Латвии опасаются новой волны Covid-19 осенью, датчане, которые находятся от нас не так далеко, собираются положить конец этой борьбе с вирусом длиной в полтора года.

Как можно вакцинировать почти 80% населения, в том числе почти всех пожилых людей, в то время как в Латвии таких нет и половины? 

Чтобы это выяснить, передача "Запрещенный прием" отправилась в Данию. Программа посетила столицу Копенгаген, а также второй по величине город Дании - Орхус. Они пообщались с людьми на улицах, посетили народную школу Одера, встретились с несколькими латышами, а также взяли интервью у специалистов из разных областей и представителей различных групп.

"Подход Дании к борьбе с пандемией коронавируса лучше всего можно подытожить словами: "Действуйте быстро и действуйте решительно". (...) Подход Дании был более радикальным и заметно отличался от подхода его соседа и "старого врага" - Швеции, где было введено относительно немного ограничительных мер в общественной жизни, кроме "социального дистанцирования".

Как только заболеваемость значительно возросла, датское правительство не постеснялось закрыть границы и не побоялось принять решение о скорейшем закрытии всего.

Так было весной прошлого года, во время первой волны Covid-19, а также в конце прошлого года, но в то же время как только статистика улучшилась - датчане снова смогли все открыть.

Например, 13 марта прошлого года в стране был введен так называемый "локдаун", школы были закрыты, но уже через месяц, 15 апреля, некоторые школы возобновили свою работу. 16 декабря 2020 года школы снова закрылись, а с 1 марта этого года - вновь начали открываться. Не для всех учеников, и тест за тестом, но все же...

История с норками

Стоит упомянуть историю с норками, а именно что, несмотря на то, что Дания исторически была страной номер один по разведению этих зверьков, как только подтвердилась новости о том, что они являются носителями вируса, их начали истреблять по всей стране. Заводчики протестовали, но правительство распределило компенсации и все закончилось.

Высокое качество датской системы здравоохранения

"Датская система здравоохранения основана на равенстве и бесплатна для всех, независимо от медицинского страхования. Уход предоставляется крупным государственным сектором с высококачественными больницами и клиниками, но с относительно небольшим количеством частных клиник. Этот аспект также способствовал развитию впечатляющих темпов и гибкости, с которой система здравоохранения расставляла приоритеты и реорганизовывала работу".

Датчане очень тщательно тестировали людей, чтобы не пропустить вирус.

И вот цифры, которые характеризуют это: Латвия на данный момент провела в общей сложности около 3,5 миллиона тестов, что составляет 1,8 миллиона тестов на миллион населения, в то время как Дания на сегодняшний день выполнила более 80 миллионов тестов, или 14 миллионов тестов на миллион жителей.

Доверие властям и высокий уровень ответственности

"Удивительно, но датские граждане не следят за тем множеством теорий заговоров, а также нет широко распространенной паники в борьбе с кризисом из-за коронавируса. Кроме того, датчане доверяют своему правительству и политикам".

"Датчане обладают сильным чувством социальной ответственности перед своим сообществом, которое выражается в доверии к тому, что делает обширная система благосостояния страны".

А вот и наблюдение французского исследователя об уровне ответственности Дании: 11 марта прошлого года датское правительство объявило, что школы будут закрыты через шесть дней, 16 марта... но уже на второй день после объявления решения, школы были наполовину пусты. Исследователь сравнивает это со своей страной: "Французские граждане склонны бросать вызов властям правительства и строго игнорировать правила".

Почему датчане верят и вакцинируются, а в Латвии многие сомневаются и не верят?

Передача поговорила с датчанами на улице, и поверьте, их ответы могут вас удивить.

Таня, в настоящее время безработная, мать двоих детей, вакцинирована. Когда ее спросили, почему решила вакцинироваться, она ответила: "Я доверяю правительству. Они говорят, что вакцинация безопасна. Датская система хороша, потому что AstraZeneca была исключена из программы вакцинации из-за побочных эффектов. Это только укрепило уверенность. Я не боюсь уколов. Я не скептически настроена. Кроме того, вакцинация была необходима, чтобы позволить обществу вернуться к жизни".

Трина, доцент, мать троих детей, вакцинирована: "Для принятия этого решения было две причины. Я не хочу заболеть и я в долгу перед обществом - мы должны думать друг о друге! Если не сделать прививку, можно заразить других. Вакцинация - это то, что общество должно делать вместе!"

Свен, пожилой человек, вакцинирован: "Все вакцинировались! Лишь немногие отказывались. Я не понимаю, почему. Моя внучка, которой 14 лет, тоже недавно сделала прививку. Вакцина предлагается по возрастным группам. (...) Датчане хотят быть вакцинированными. Лишь некоторые не хотят этого".

Линна, работает в полиции, вакцинирована: "Я хотела защитить себя, но также сделала это на благо общества". На вопрос, есть ли какие-либо опасения по поводу прививки, она ответила: "Я не беспокоюсь о себе, но я была бы более критичной, если бы мне пришлось сделать прививку моему сыну или если бы у меня были дети в возрасте от 12 до 15 лет. Тогда бы сомневалась. О себе я не сомневалась".

Карен, учительница, вакцинирована: "Наш сосед умер от Covid-19. Он был здоровый, сильный и много занимался спортом, но в больнице у него развилась пневмония. Организм не смог бороться как с Covid-19, так и с пневмонией. Через 6 часов он внезапно умер. Поскольку я видела, что Covid-19 может сделать с действительно здоровыми людьми, я никак не сопротивлялась прививке".

Датское общество как команда: доверяет вакцине, доверяет правительству, и следует напомнить, что передача посетила Данию, а не, например, Беларусь, где хочешь не хочешь, а вождя восхвалять надо.

Какая статистика среди вакцинированных?

В Дании нелегко встретить непривитого человека, поскольку более 85% людей, которых пригласили на вакцинацию, сделали это.

Если говорить про пожилых людей, то картина примерно следующая:

  • Приблизительно 97% были вакцинированы в возрастной группе 65–84 лет;
  • Старше 85 лет - 96%.

Между тем в Латвии:

  • В среднем вакцинирован каждый второй пожилой человек, или половина;
  • Лишь каждый третий в возрастной группе старше 90 - был вакцинирован.

Такой слаженный сценарий произошел благодаря четырем факторам:

Первый фактор: датчане доверяют правительству, доверяют здравоохранению, общество - как одна команда

Это подтверждают и цифры. Последний опрос Евробарометра в 2021 году объясняет доверие населения к власти:

  • Жители Латвии: 23% доверяют правительству, 21% доверяют парламенту.
  • Жители Дании: 65% доверяют правительству и 62% доверяют парламенту.

В Дании большой популярностью пользуется королевский дом и королева Дании Маргарет II, которая прошлой весной обратилась к населению в связи с кризисом Covid-19. Между тем рейтинг президента Латвии Эгилса Левитса с момента вступления в должность упал. В августе около 25% населения оценили его работу положительно, а 60% - отрицательно.

В Дании царит сильный моральный дух по поводу вакцинации. Если человек не хочет вакцинироваться, он потенциально больше не является хорошим человеком и становится плохим гражданином, потому что он ничего не дает для общего блага.

Такие действия могут быть символически осуждаемы. На улице можно высказать свой комментарии, можно разорвать дружеские отношения. (...) Человек должен что-то дать. Если не даешь - тогда стыдись!"- смеясь сказал профессор Йен Зеберг.

В этом случае "отдать" - это вакцинация. А если речь идет о доверии, то важно не только правительство, но и система здравоохранения, которая позаботится о тебе в том случае, если что-то произойдет. 

Профессор Майкл Банг Петерсен из Орхусского университета подчеркнул: "В исследовании, сравнивающем, почему люди в одной стране выбирают вакцинацию, а в другой - нет, мы видим, что доверие к медицинским учреждениям является решающим фактором".

Второй фактор: вдумчивое и честное общение власти с общественностью

Глава факультета глобального здравоохранения Копенгагенского университета Флеминг Конрадсен сказал: "Политические партии согласились с тем, что вакцинация очень важна. Не было никаких дебатов, которые могли бы подорвать решения правительства или поставить под сомнение важность и необходимость вакцинации".

Он сказал: "Самое главное - быть честными, открытыми и прозрачными. Если людям будут говорить, что в вакцинах нет никакого риска, то они не поверят этому. Если вы скажете, что вакцины будут эффективными всегда, а, скорее всего, такого не будет - люди начнут что-то подозревать. Ключом является полная честность, прозрачность и постоянное общение, в том числе о недостатках, трудностях, потенциале и важности вакцин. Важно, чтобы Covid-19 и вакцинация не превратились в политическую битву. Эта вакцинация не используется в политических целях, чтобы разделить общество".

У датчан хорошо развита цифровая инфраструктура - у каждого гражданина есть свой задекларированный адрес в электронном ящике или электронная почта, которая привязана к его персональному коду, по которой, например, люди получали приглашение на вакцинацию, а не в формате: "Иди туда-то и тогда-то", но было выслано письмо на шести страницах, подписанное представителями здравоохранения и со следующим предложением: "Если вы не уверены о том, есть ли у вас аллергия, что может означать, что какое-то вещество может не усвоиться, подробнее об этом вы можете прочитать тут или обратитесь к своему врачу".

В Латвии политики много говорят о дезинформации, которая мешает... А как в Дании? Там с этим не проблем, хотя протесты против процесса вакцинации и ограничений были, но не на политическом уровне, и их нельзя назвать сильными движениями.

Третий фактор: решение правительства отказаться от вакцины AstraZeneca

Весной этого года, вопреки позиции Европейского агентства лекарственных средств после расследования, что эта вакцина пригодна для использования, с чем была согласная и Латвия, датчане сказали вакцине AstraZeneca: "Спасибо, но нет..." Позже они исключили из государственной программы по подозрению в подобном риске вакцину Janssen.

Это первое решение в отношении AstraZeneca стало сильным сигналом для наибольшей группы вакцинируемых на тот момент - пожилых людей: "Правительство беспокоится за каждого из нас".

Несмотря на то, что обсуждение вакцины было в плохом свете из-за серьезных побочных эффектах, решение отказаться от AstraZeneca сделало программу вакцинации более популярной в Дании.

А в Латвии? Министр здравоохранения Латвии Дэниель Павлютс (Attīstībai/Par!) В то время, сразу после решения Дании, написал в Twitter, что Латвия готова выкупить оставшиеся вакцины у датчан. В случае латвийских программ вакцинации пожилых людей, разве это не было медвежьей услугой с точки зрения коммуникации? Но с другой стороны, что можно было сделать, если Латвия в то время находилась в прямой зависимости от AstraZeneca из-за недальновидной закупки вакцин?

Правительство Латвии так и не выкупило вакцины у датчан. Но в истории с AstraZeneca есть еще одна деталь... коммуникация.

В середине марта, когда большинство европейских стран временно прекратили использование вакцины, датское правительство немедленно отправило письмо всем, кто получил вакцину, призвав их не беспокоиться и объяснив, в каких случаях следует обращаться за медицинской помощью.

Но Латвия и жители Латвии, которые уже получили первую дозу этой вакцины и которые также могли быть взволнованы... Получили ли они письмо? Нет. В Латвии ответ Государственного агентства по лекарствам (ZVA) выглядело следующим образом: "Поскольку использование вакцины в Латвии было приостановлено до полного выяснения обстоятельств, у ZVA и компетентных органов не было причин обращаться к пациентам индивидуально, это может вызвать дополнительные беспокойства о здоровье".

То есть читай так: меньше знаешь - крепче спишь.

Четверный фактор: добровольная вакцинация

Вот и три факторы, которые могли бы объяснить высокий уровень охвата вакцинацией в Дании, но еще есть четвертый, который подчеркивают датские эксперты: вакцинация является добровольной, поскольку механизмы принуждения могут спровоцировать обратную реакцию.

В конце прошлого года датские власти рассматривали возможность введения обязательной вакцинации для определенных групп населения. Хотя многие датчане даже согласились бы с этим после первоначальных опросов общественного мнения, идея так и не реализовалась, а потом перестала быть актуальной - так как все очень быстро начали вакцинироваться.


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