Почему Дания почти единогласно ответила "Да!" вакцинам против Covid-19, а Латвия - нет?

А вот и наблюдение французского исследователя об уровне ответственности Дании: 11 марта прошлого года датское правительство объявило, что школы будут закрыты через шесть дней, 16 марта... но уже на второй день после объявления решения, школы были наполовину пусты. Исследователь сравнивает это со своей страной: "Французские граждане склонны бросать вызов властям правительства и строго игнорировать правила".

Почему датчане верят и вакцинируются, а в Латвии многие сомневаются и не верят?

Передача поговорила с датчанами на улице, и поверьте, их ответы могут вас удивить.

Таня, в настоящее время безработная, мать двоих детей, вакцинирована. Когда ее спросили, почему решила вакцинироваться, она ответила: "Я доверяю правительству. Они говорят, что вакцинация безопасна. Датская система хороша, потому что AstraZeneca была исключена из программы вакцинации из-за побочных эффектов. Это только укрепило уверенность. Я не боюсь уколов. Я не скептически настроена. Кроме того, вакцинация была необходима, чтобы позволить обществу вернуться к жизни".

Трина, доцент, мать троих детей, вакцинирована: "Для принятия этого решения было две причины. Я не хочу заболеть и я в долгу перед обществом - мы должны думать друг о друге! Если не сделать прививку, можно заразить других. Вакцинация - это то, что общество должно делать вместе!"

Свен, пожилой человек, вакцинирован: "Все вакцинировались! Лишь немногие отказывались. Я не понимаю, почему. Моя внучка, которой 14 лет, тоже недавно сделала прививку. Вакцина предлагается по возрастным группам. (...) Датчане хотят быть вакцинированными. Лишь некоторые не хотят этого".

Линна, работает в полиции, вакцинирована: "Я хотела защитить себя, но также сделала это на благо общества". На вопрос, есть ли какие-либо опасения по поводу прививки, она ответила: "Я не беспокоюсь о себе, но я была бы более критичной, если бы мне пришлось сделать прививку моему сыну или если бы у меня были дети в возрасте от 12 до 15 лет. Тогда бы сомневалась. О себе я не сомневалась".

Карен, учительница, вакцинирована: "Наш сосед умер от Covid-19. Он был здоровый, сильный и много занимался спортом, но в больнице у него развилась пневмония. Организм не смог бороться как с Covid-19, так и с пневмонией. Через 6 часов он внезапно умер. Поскольку я видела, что Covid-19 может сделать с действительно здоровыми людьми, я никак не сопротивлялась прививке".

Датское общество как команда: доверяет вакцине, доверяет правительству, и следует напомнить, что передача посетила Данию, а не, например, Беларусь, где хочешь не хочешь, а вождя восхвалять надо.

Какая статистика среди вакцинированных?

В Дании нелегко встретить непривитого человека, поскольку более 85% людей, которых пригласили на вакцинацию, сделали это.

Если говорить про пожилых людей, то картина примерно следующая: