Пт, 10.09.2021
"Му" новый штамм Covid-19, который моет оказаться опасен
новый штамм Covid-19, который моет оказаться опасен

Джо Байден решил ввести обязательную вакцинацию чиновников и сотрудников частных компаний в США

Джо Байден. ФОТО: Ken Cedeno - Pool via CNP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предоставил план по расширению вакцинации от Covid-19 в США, пишет "Медуза" со ссылкой на Белый дом.

"Многие из нас разочарованы тем, что почти 80 миллионов американцев до сих пор не привиты, хотя вакцина безопасна, эффективна и бесплатна. (…) Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец. И ваш отказ дорого обошелся всем нам", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

План Джо Байдена состоит из следующих пунктов:

  • полная вакцинация сотрудников компании, а которой работают более 100 человек (в случае отказа работники раз в неделю будут проходить тестирование на Covid-19);
  • обязательная вакцинация для большей части чиновников, государственных подрядчиков, медицинских работников, учителей, работающих по программе Head Start или в школах федерального подчинения;
  • повышение штрафов за отказ носить маску в общественном транспорте (с 500 до 1000 долларов за первое нарушение и с 1000 до 3000 долларов за повторное нарушение);

По словам главы государства, в США от Covid-19 полностью вакцинированы более 175 миллионов американцев, а хотя бы одну дозу вакцины получили более 200 миллионов человек. 


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