Джо Байден решил ввести обязательную вакцинацию чиновников и сотрудников частных компаний в США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден предоставил план по расширению вакцинации от Covid-19 в США, пишет "Медуза" со ссылкой на Белый дом.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден предоставил план по расширению вакцинации от Covid-19 в США, пишет "Медуза" со ссылкой на Белый дом.
"Многие из нас разочарованы тем, что почти 80 миллионов американцев до сих пор не привиты, хотя вакцина безопасна, эффективна и бесплатна. (…) Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец. И ваш отказ дорого обошелся всем нам", - заявил Байден, выступая в Белом доме.
План Джо Байдена состоит из следующих пунктов:
По словам главы государства, в США от Covid-19 полностью вакцинированы более 175 миллионов американцев, а хотя бы одну дозу вакцины получили более 200 миллионов человек.