Джо Байден решил ввести обязательную вакцинацию чиновников и сотрудников частных компаний в США

"Многие из нас разочарованы тем, что почти 80 миллионов американцев до сих пор не привиты, хотя вакцина безопасна, эффективна и бесплатна. (…) Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец. И ваш отказ дорого обошелся всем нам", - заявил Байден, выступая в Белом доме.