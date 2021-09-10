С 2026 года в Латвии хотят запретить разведение пушных зверей

Законопроект был подготовлен депутатами практически всех фракций Сейма, представляющих как правительственную коалицию, так и оппозицию.

Законопроект не подписали только депутаты Национального объединения.

В аннотации к законопроекту говорится, что разведение и убийство зверей ради меха - это неэтичный, жестокий и исчезающий вид бизнеса, который в наше время нельзя оправдать. Он загрязняет окружающую среду и не способствует экономике.

Целью поправок является запрет на разведение пушных зверей в Латвии с целью получения меха. Ожидается, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года, но они не будут запрещать получение меха путем охоты или торговлю мехом.

Поправки предотвратят гибель и страдания пушных зверей, которые, по мнению авторов закона, большинство латвийского общества считает необоснованными.

Авторы поправок отметили, что результаты социологических опросов показывают, что большинство населения не считает производство меха веским поводом для выращивания и умерщвления животных. Во многих странах в ответ на общественное мнение законодатели уже приняли соответствующие решения.

Согласно социологическому опросу, проведенному в июне 2021 года центром изучения общественного мнения SKDS, 63% населения Латвии не поддерживает разведение и убийство животных для производства меха. Кроме того, более 40 000 человек на сайте "www.kazoki.lv" подписали онлайн-петицию в Сейм о запрете звероводства, это мнение поддерживают также более 50 латвийских неправительственных организаций.

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что общественное мнение в Латвии отражает общую тенденцию в Европе. Различные запреты на звероводство приняты в большинстве стран Европы.

Вышеупомянутые поправки, внесенные на рассмотрение в Сейм, предусматривают прекращение деятельности отрасли звероводства в Латвии с 1 января 2026 года.