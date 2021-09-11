Сб, 11.09.2021
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о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании

По подозрению в незаконной торговле алкоголем задержано должностное лицо Госполиции

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) в начале сентября по подозрению в незаконном хранении, перевозке и реализации алкогольных напитков задержало должностное лицо Госполиции Латгальского региона, сообщает агентство LETA.

В ходе процессуальных действий были найдены и изъяты незаконные алкогольные напитки, а также наличные средства в размере более 5000 евро, возможно, полученные в результате незаконной торговли акцизными товарами.

За совершение этого преступления к должностному лицу Госполиции применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе запрет на исполнение служебных обязанностей.

Начат уголовный процесс. За такое преступление может грозить лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

В интересах следствия более подробная информация не разглашается.

Бюро внутренней безопасности напоминает, что лицо нельзя считать виновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в предусмотренном законом порядке.


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