Вс, 12.09.2021
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Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии

Бывшую жену Каспара Камбалы выгнали из спортзала за обзывательства

Энтузиастка фитнеса, предприниматель и бывшая жена баскетболиста Каспара Камбалы Ольга Камбала может гордиться идеальным телом, однако над ним ей приходится упорно работать каждый день. Несмотря на то, что у красотки много хороших особенностей характера, она признается, что иногда может "раскрыть рот", что приводит к неприятностям.

Один из таких случаев произошел в любимом спортивном зале. "Меня один раз выгнали с тренировки... на два месяца! У меня часто происходит так, что я могу сказать людям в лицо то, что я о них думаю, очень обидев их. Это моя идиотская привычка".

"Один раз на тренировку пришла девочка, которая все время задавала ненормально тупые вопросы, например, о том, как использовать антицеллюлитный крем. Тренер говорит ей - не нужно использовать антицеллюлитный крем, нужно исключить из диеты сахар.

Я помню, как приседала со штангой, мне было так тяжело, что я спросила у девочки, не дурочка ли она.

Это зацепило моего тренера, так как все происходило в ее зале. Представляете? У нее клиентка, а вторая клиентка говорит примерно: "Дурочка, что ты сюда пришла". Мне сообщили, что больше я здесь не тренируюсь", - рассказала Ольга.

Ей пришлось извиняться и просить, чтобы ей снова разрешили посещать спортзал. К счастью, это удалось: "Сейчас я веду себя хорошо, не обзываюсь, послушная. Моя тренер строгая, но справедливая".


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