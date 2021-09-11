На Адажском полигоне во время учений пострадали иностранные военнослужащие

Пострадавших доставили в медучреждение. Один военнослужащий после медицинского осмотра был выписан. В свою очередь двое пострадавших продолжают лечение в больнице, их состояние здоровья оценивается как стабильное.
Национальные вооруженные силы начали оценку обстоятельств произошедшего и проинформировали о несчастном случае близких пострадавших военнослужащих.
Напомним, учения Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа.
В учениях принимают участие порядка 9300 человек, в том числе латвийские военнослужащие и их коллеги из союзных вооруженных сил, земессарги, резервисты, сотрудники Министерства обороны и персонал структур МВД - сотрудники Госполиции, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Управления мест заключения.