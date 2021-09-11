Сб, 11.09.2021
Это была масштабная группа наркодилеров с тщательно разработанными планами импорта и экспорта на другие континенты о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании
о поимке латвийских наркодилеров в Великобритании
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На Адажском полигоне во время учений пострадали иностранные военнослужащие

Учения на Адажском полигоне ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу во время военных учений Namejs 2021 на Адажском полигоне в результате происшествия пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников, сообщает агентство LETA.

Пострадавших доставили в медучреждение. Один военнослужащий после медицинского осмотра был выписан. В свою очередь двое пострадавших продолжают лечение в больнице, их состояние здоровья оценивается как стабильное.

Национальные вооруженные силы начали оценку обстоятельств произошедшего и проинформировали о несчастном случае близких пострадавших военнослужащих.

Напомним, учения Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа.

В учениях принимают участие порядка 9300 человек, в том числе латвийские военнослужащие и их коллеги из союзных вооруженных сил, земессарги, резервисты, сотрудники Министерства обороны и персонал структур МВД - сотрудники Госполиции, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Управления мест заключения.


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