10 чудесных мест для осенних прогулок вдоль рек Латвии

Водопад на порогах Венты

Водопад на порогах Венты - самый широкий водопад в Европе. Его ширина 249м, высота 2м. Этот водопад — одна из самых популярных достопримечательностей Кулдиги, пользующаяся успехом как у жителей Латвии, так и у иностранных туристов. Особым явлением является кулдигская летучая рыба, когда каждый год осенью и весной нерестящиеся рыбы пытаются преодолеть водопад против течения, перепрыгивая через него и создавая очень интересную картину.

Водопад на Абаве

Водопад Абавы — второй по ширине водопад в Латвии после водопада на порогах Венты. Его ширина 35м, высота 1м. Река Абава является седьмой по длине рекой в Латвии, превосходя даже Айвиексте и Лиелупе. В древности Абава считалась священной рекой, поэтому здесь крестили детей. Сегодня река Абава особенно популярна среди яхтсменов и рыболовов.

Природный парк Daugavas loki

Природный парк Даугавских петель расположен на долине Даугавы между Краславой и Науене. Он был создан с целью сохранить уникальный и своеобразный ландшафт долины среднего течения Даугавы, биологическое многообразие видов растений и животных, а также культурно-исторические памятники. На территории природного парка находятся восемь излучин или меандров Даугавы, которые считаются старейшими образованиями Даугавской долины в Латвии. Некоторые из них можно увидеть со смотровой башни Приедайне. В 2011 году природный парк «Daugavas loki» был включен в Латвийский национальный список объектов всемирного наследия UNESCO.

Водопад Даудас

Водопад реки Дауда находится в окрестностях Сигулды и считается одним из самых живописных и красивых водопадов в Видземе, а также в Латвии. По высоте это третий по величине водопад в Латвии. Его высота достигает 2,4м, а ширина 2,5м. Большая часть территории реки Дауда входит в национальный парк Гауя.

Ивандские водопады

Водопад Иванде состоит из двух частей — Иванде и Валдати. Река Иванде является притоком реки Абава в Ренда. Водопады на Иванде расположены в 200м друг от друга, создав одну из самых уникальных достопримечательностей Латвии. Высота водопада Иванде около 2м и ширина 1 м, а водопад Валдаты — 1,5м в высоту и около 5м в ширину.

Мост в никуда через Абаву

Этот уникальный недостроенный мост через реку Абава находится недалеко от села Сати Тукумского района, недалеко от дороги Тукумс—Кабиле. Из-за незавершенного строительства моста его в народе называют «мостом в никуда». Мост построен в конце 1930-х годов в рамках запланированного на тот момент строительства узкоколейной железной дороги Тукумс—Кулдига. Однако работы были приостановлены из-за Второй мировой войны. В 2008 году мост был включен в Список европейского наследия «Необычное культурное наследие».