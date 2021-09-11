"Короткое замыкание или поджог?" В Олайне во дворе дома вспыхнул автомобиль

Ночью 9 сентября в Олайне, во дворе дома по улице Зейферта, 20, произошел опасный пожар - загорелся автомобиль Toyota. Пока пожарные были в пути, пламя успело повредить и находящийся рядом внедорожник Mercedes. Местные говорят - версий с такие случаи обычно две - или намеренный поджог, или же короткое замыкание. Некоторое время назад в этом же дворе уже действовали злоумышленники.

"Мне два года назад подожгли машину, на колеса налили какой-то горючий материал. Здесь могло быть и короткое замыкание, не выглядело как намеренный поджог", - рассказал местный житель.

Вызванные спасали спасти особо ничего уже не могли. Главной задачей было защитить машины, находящиеся вокруг.

На прошлой неделе в Олайне было еще несколько загадочных случаев поджога. Горели мусорные контейнеры, поэтому все-таки нельзя исключать, что пожар автомобиля - дело рук пиромана.