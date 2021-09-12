Теракты 11 сентября минута за минутой. День, навсегда изменивший мир

Генеральный солиситор Теодор Олсон узнает новость от своей жены Барбары, которая летела рейсом AA77.
Позже Олсон вспоминает, что она сказала ему: "Что мне сказать пилоту? Что я могу сказать пилоту?" перед тем, как связь оборвалась.
FAA пытается определить местонахождение самолета в течение получаса, но транспондер самолета отключен.
Чиновники решают сообщить об этом военным.
"Мы также потеряли АА77", - сообщает центр FAA в Вашингтоне Североамериканскому командованию воздушно-космической обороны (NORAD), которое отвечает за защиту воздушного пространства США.
Официальные лица в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне информируют Секретную службу США о том, что неопознанный самолет направляется в сторону Белого дома.
Вице-президента страны отправляют в подземный бункер.
Но затем самолет разворачивается на 330 градусов.
Он уже не направляется к Белому дому или зданию Капитолия: он направляется к Пентагону, который находится всего в 8 километрах, на максимальной скорости - 850 км/час.
09:37
AA77 врезается в западную стену Пентагона. Огненный шар поднимается на 60 метров над крышей.
Жертвами взрыва становятся все 64 человека на борту и 125 человек в штабе Министерства обороны.
Еще десятки получают серьезные травмы.
Новостные каналы сосредотачивают все внимание на драматических событиях, разворачивающихся в башнях-близнецах, катастрофа в Пентагоне отходит на второй план.
Но президент Буш переживает ее по-другому.
По его словам, именно в этот момент он понимает, что страна находится в состоянии войны.
"Первый самолет мог быть аварией. Второй определенно был нападением. Третий был объявлением войны", - рассказывает об этом впоследствии Буш.
09:42
После атаки на Пентагон FAA принимает беспрецедентное решение и приказывает всем коммерческим рейсам немедленно приземляться в ближайшем аэропорту.
На земле оказываются около четырех с половиной тысяч человек.
Но один самолет все еще находится в воздухе: угнанный рейс UA93 с отключенным транспондером.
09:57
К этому моменту экипаж и пассажиры UA93 понимают, что обречены, если не предпримут никаких действий, чтобы остановить угонщиков.
Элис Хоугланд, бывшая стюардесса, оставляет два голосовых сообщения своему сыну Марку Бингхэму, который находится на борту самолета.
"Марк, это мама. Ваш самолет угнали террористы. Скорее всего, они хотят что-то взорвать на земле. Сделай все, что в твоих силах, чтобы одолеть их. Они какие-то одержимые", - говорит она в первом сообщении.
Во втором сообщении Элис повторяет совет, говоря более торопливым тоном:
"Один рейс направляется в Сан-Франциско. Возможно, это ваш рейс, так что, если можете, соберите несколько человек и сделайте все возможное, чтобы взять его под контроль. Я люблю тебя, милый. Удачи. Пока-пока."
Согласно информации, переданной с самолета, находившиеся на борту голосуют и решают, что лучшая стратегия - бороться с нападавшими.
09:58
Обрушение продолжается всего 11 секунд.
Все находящиеся в здании погибают. Есть жертвы на улице и в отеле Marriott, расположенном внутри комплекса Всемирного торгового центра.