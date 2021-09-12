Теракты 11 сентября минута за минутой. День, навсегда изменивший мир

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Констанс Лабетти удается выбраться из башни за секунды до того, как огромное облако пыли и мусора окутывает место крушения.

На следующее утро она узнает, что Фацио, ее начальник, человек, приказавший сотрудникам эвакуироваться, не сумел выбраться из здания.

10:03

В течение шести минут пассажиры UA93 пытаются проникнуть в кабину, чтобы лишить угонщиков контроля над самолетом.

Бортовой самописец фиксирует звуки громких ударов, криков, бьющегося стекла и посуды - пассажиры пытаются силой открыть дверь.

Находящийся за штурвалом Зиад Джарра начинает кренить самолет влево и вправо, пытаясь вывести пассажиров из равновесия. Другой угонщик блокирует дверь.

Джарра говорит: "Это все? Заканчиваем?" Другой угонщик отвечает: "Нет. Еще нет. Когда все соберутся, тогда и закончим".

Самолет все еще находится в 20 минутах полета от своей цели - города Вашингтон, округ Колумбия.

Джарра снова спрашивает другого угонщика, должен ли он разбить самолет. На этот раз ему отвечают "да".

ФОТО: BBC

Рейс UA93 начинает пикировать, один из угонщиков кричит: "Аллах велик! Аллах велик!"

Самолет врезается в пустое поле в Шанксвилле, штат Пенсильвания, на скорости более 950 км/ час.

Выживших нет.

В Белом доме еще несколько минут не знают, был ли самолет сбит: военным было приказано уничтожить лайнер, чтобы он не достиг своей цели - предположительно Белого дома или здания Капитолия.

10:28

Прошло чуть более 100 минут с момента крушения рейса AA11 в Северной башне.

Она сопротивляется вдвое дольше, чем Южная, но в итоге рушится на землю за девять секунд.

Билл Спейд из пожарного управления Нью-Йорка находится всего в нескольких метрах от Северной башни. Взрыв отбрасывает его примерно на 12 метров под завалы.

Ему требуется час, чтобы выбраться на поверхность. Позже он узнает, что из 12 пожарных в команде кроме него никто не выжил.

Его дядя, летевший на борту рейса UA93, также погиб.

По числу погибших - 2977 человек, не считая 19 угонщиков, - нападение 11 сентября стало самой смертоносной атакой на территории США.

ФОТО: BBC

Это также наиболее смертоносный день в истории США для спасателей. Только в Нью-Йорке погибли 343 пожарных.

Кроме того, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 400 тысяч человек подверглись воздействию токсинов, получили различные травмы, в том числе эмоциональные, которые привели к хроническим заболеваниям и даже смерти в течение нескольких месяцев, пока продолжалась расчистка и восстановление мест крушения.

Последствия терактов 11 сентября ощущаются и по сей день.

Охота на Усаму бин Ладена привела США в Афганистан, где "Аль-Каида" укрывалась в 2001 году.

Доктрина "войны с терроризмом" президента Буша впоследствии привела к вторжению в Ирак в 2003 году.

Со времени терактов прошло два десятилетия. Уход США из Афганистана всего за несколько недель до годовщины омрачился еще большим насилием и беспорядком.

"Талибан" (организация запрещена в РФ) снова вернулся к власти.