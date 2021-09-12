ФБР рассекретило первый документ по терактам 11 сентября

Документ содержит 16 страниц. Он датируется апрелем 2016 года. В опубликованном на сайте ФБР документе приведена подробная информация о работе службы по расследованию предполагаемой материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и подозреваемый агент саудовской разведки предоставили по крайней мере двум мужчинам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года, пишет "Дождь" со ссылкой на CNN.

Среди прочего приведены показания, на основании которых ФБР заподозрило студента из Саудовской Аравии Омара аль-Баюми в связях с саудовской разведкой. В документе отмечено, что он был глубоко вовлечен в "помощь с поездками, жильем и финансированием" двум угонщикам самолетов.

"Медуза" со ссылкой на Associated Press сообщает, что документ содержит изложение допроса человека, часто общавшегося с гражданами Саудовской Аравии в США , поддерживавшими первых участников теракта. Допрос провели в 2015 году.

Несмотря на подробно описанные контакты террористов с саудовскими сообщниками в США, в документе нет доказательств того, что высокопоставленные представители Саудовской Аравии были причастны к заговору, отмечает издание.

Напомним, 15 из 19 террористов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года , были подданными Саудовской Аравии. Королевство отказывается признать свою ответственность за теракты и называет "категорически ложными" любые утверждения о причастности Саудовской Аравии к терактам.

Нападения 11 сентября 2001 года остаются крупнейшей террористической атакой на территории США, и ее последствия ощущаются по сей день.

20 лет назад два из угнанных самолетов врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в США, третий врезался в Пентагон в Вашингтоне, а четвертый упал в открытом поле в Пенсильвании. Погибли почти 3000 человек, в том числе 19 террористов-смертников, более 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.