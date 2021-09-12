"К утру у работников - мозоли". Представитель лаборатории об интенсивном тестировании на Covid-19

По ее мнению, снижение частоты тестирования школьников на Covid-19 до раза в две недели однозначно облегчит работу лабораторий, при этом, по словам Лапини, самое сложное - все же не обработка тестов, а логистика: "Чтобы быть вовремя в назначенном месте, чтобы вовремя ученики могли отдать эти тесты".

Представитель лаборатории добавила, что самый трудный этап в тестировании школьников уже пройден - им оказалось ручное введение в информационную систему десятков тысяч номеров телефонов и адресов электронной почты родителей.

Положительно Лапиня оценила и новый поход к сбору материала учащихся - с помощью палочек, которые надо несколько минут пожевать: "Тесты показали очень хорошие результаты: все работает. Мы выловили всех инфицированных пациентов, которые были на разных стадиях заболевания".