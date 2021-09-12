Преемник бен Ладена Завахири в новом видео упомянул Россию и США

Американская организация SITE, которая отслеживает деятельность джихадистов в сети, сообщила, что видео было выпущено в субботу.

На нем Завахири говорит, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован", и прославляет атаки "Аль-Каиды", в том числе против российских солдат в Сирии 1 января.

SITE сообщила, что Завахири также упоминает вывод войск США из Афганистана после 20 лет войны. Однако организация указывает, что то, что он сказал, не указывает на свежесть ролика, поскольку соглашение с Талибаном было достигнуто в феврале 2020 года.

Завахири также не упоминает о приходе к власти в Афганистане талибов.

С конца 2020 года ходят слухи, что Завахири умер от болезни. С тех пор не было никаких доказательств того, что он жив.

"Возможно, он умер, но это могло произойти где-то после января 2021 года", - сказала директор SITE Рита Кац.

В результате террористических атак в США, скоординированных "Аль-Каидой", 11 сентября 2001 года, когда два самолета врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в Пентагоне в Вашингтоне, а четвертый - в упал в поле штата Пенсильвания, погибли около 3000 человек.