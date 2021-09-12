Елгавский автопарк решил закупить б/у автобусы. И это не очень похоже на честную сделку

Но сейчас ожидаются перемены. 31 августа истек срок заключенного три года назад договора аренды с полным спектром услуг на сумму около 3,5 миллиона евро. И на этот раз Елгавский автобусный парк решил покупать автобусы, а не арендовать их. До завершения закупки тот же Ferrus предоставит аренду за полмиллиона евро еще на полгода.

В объявленном тендере муниципальная компания ищет 32 бывших в употреблении городских автобуса с дизельными двигателями на сумму 1 миллион евро. Требования аналогичны требованиям предыдущего договора аренды - чтобы все автобусы были одного производителя и одной марки, с пробегом не до 500 000, а до 700 000 километров.

Ferrus не признается, будут ли они участвовать в этом соревновании, потому что компания не хочет раскрывать свои намерения конкурентам. Однако они могут быть единственными в Латвии, кто может предложить такое большое количество бывших в употреблении автобусов одной и той же модели. Мэр Елгавы Равиньш отмечает, что после исследования рынка и предложения могут подавать заявки претенденты из Эстонии и Бельгии, поэтому пока рано говорить о победителе.

Управляющий автобусным парком говорит, что в настоящее время выбор в пользу покупки бывших в употреблении дизельных автобусов обусловлен тем, что в будущем город хочет перейти на полностью экологически чистый общественный транспорт. Однако европейское софинансирование будет доступно для его покупки только примерно через три года, в течение которых аренда может быть невыгодной. Однако текущая аренда также рассчитана на три года, поэтому этот аргумент кажется сомнительным.

Параллельно с изменением мнения муниципального предприятия, переходящего от аренды автобусов к покупке, реорганизация проходит и в постоянном партнере думы Ferrus. В настоящее время база данных CSDD показывает, что на имя этой компании зарегистрировано более 40 автобусов Amo Plant, 34 из которых выпущены от семи до десяти лет назад.

Рихард Равиньш, председатель правления AS Ferrus, ответил на вопросы De Facto в письменной форме: "В результате реорганизации все существующие обязательства перед клиентами (не только JAP), деятельность которых связана с общественным или частным пассажирским транспортом, переданы SIA Eco Bus".

На вопрос, не является ли желание не арендовать, а купить автобусы реверансом перед поставщиком, потому что через пару лет ему, возможно, будет просто некуда девать эти старые автобусы, управляющий Елгавским автопарком ответил: "Думаю, что нет".

Jelgavas autobusu parks объявил о закупке 31 июля - за два дня до того, как в Латвии должна была вступить в силу европейская директива, которая при каждой закупке общественного транспорта или его услуг требует определенного количества чистых, или безэмиссионных, транспортных средств. Депутаты единогласно проголосовали за изменение.