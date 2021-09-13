В лесах Латвии появятся "Башни спасения" - они помогут в поисках пропавших без вести

"Башня спасения" на данный момент не имеет аналогов. Установка оборудована звуковыми и световыми сигналами, которые обязательно привлекут внимание того, кто заблудился в лесу. Чтобы вызвать помощь, нужно нажать на кнопку, и сигнал сразу поступает на мобильный телефон Bezvests.lv.

"После получения сигнала сразу можно позвонить на конкретную башню, поговорить с человеком, успокоить, сообщить, через сколько минут придет помощь. Если теряется ребенок с особенностями, на диктофон можно записать голос его мамы или другого близкого человека, и вместо сигнала сирены из динамика будет звучать голосовая запись", - говорит основатель и руководитель Bezbests.lv Фаминский.

Первая башня спасения протестирована и работает без погрешностей. Bezvests.lv намерено сделать около десяти таких. Устанавливать их будут по периметру поиска, чтобы избежать ситуаций, когда волонтеры идут за человеком, а он от них отдаляется. Башню спасения расставят по периметру при помощи квадроцикла - это занимает мало времени.

Основная цель всех разработок общества - сократить время поиска. Например, если потерялся пожилой человек или ребенок, важная каждая минута - тогда больше всего шансов найти человека целым и невредимым.