"Я слишком много выпила!": латвийка предстала перед судом Ирландии за то, что грубо обзывала полицию

Окружной суд Бланчардстауна констатировал, что Сабина Петрова, прожившая в Ирландии 14 лет, обзывала инспектора разными ругательными словами во время задержания.
Петрова признала себя виновной в суде по обвинению в употреблении алкоголя в общественном месте, в угрожающем и оскорбительном поведении, а также в игнорировании требований полиции.
Сержант Гарды Мария Калахан сообщила суду, что инцидент произошел 15 августа около часа ночи в Лукане. Во время патрулирования местности сержант заметила, что Петрова кричит на мужчину, и сделала ей замечание, попросив перестать кричать и уйти.
Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ответила резкими оскорблениями, проигнорировав требования полиции. Ее арестовали и доставили в участок, где она продолжала обзываться грубыми словами.
Адвокат Петровой объяснил в суде, что инцидент произошел в ночь после дня рождения его подзащитной. Петрова слишком много выпила и поссорилась с бывшим партнером.
Адвокат указал, что обвиняемая ранее не судима и в ту ночь была просто пьяна, поэтому мало что помнит из того, что произошло, и ей очень стыдно.
Петрова отметила в суде, что случившееся не типично для нее и что она позвонила сержанту Гарды и извинилась. "Я слишком много выпила, мне очень жаль", - сказала она.
Судья Герард Джонс заявил, что не потерпит, чтобы представителей Гарды на улице называли негодяями, но даст Петровой шанс избежать наказания, если она заплатит 200 евро на благотворительность. Он отложил рассмотрение дела на месяц, в течение которого обвиняемая должна сделать платеж.