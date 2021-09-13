"Я слишком много выпила!": латвийка предстала перед судом Ирландии за то, что грубо обзывала полицию

Окружной суд Бланчардстауна констатировал, что Сабина Петрова, прожившая в Ирландии 14 лет, обзывала инспектора разными ругательными словами во время задержания.

Петрова признала себя виновной в суде по обвинению в употреблении алкоголя в общественном месте, в угрожающем и оскорбительном поведении, а также в игнорировании требований полиции.

Сержант Гарды Мария Калахан сообщила суду, что инцидент произошел 15 августа около часа ночи в Лукане. Во время патрулирования местности сержант заметила, что Петрова кричит на мужчину, и сделала ей замечание, попросив перестать кричать и уйти.

Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ответила резкими оскорблениями, проигнорировав требования полиции. Ее арестовали и доставили в участок, где она продолжала обзываться грубыми словами.

Адвокат Петровой объяснил в суде, что инцидент произошел в ночь после дня рождения его подзащитной. Петрова слишком много выпила и поссорилась с бывшим партнером.

Адвокат указал, что обвиняемая ранее не судима и в ту ночь была просто пьяна, поэтому мало что помнит из того, что произошло, и ей очень стыдно.

Петрова отметила в суде, что случившееся не типично для нее и что она позвонила сержанту Гарды и извинилась. "Я слишком много выпила, мне очень жаль", - сказала она.