Каким будет вторник? Делятся синоптики
Во вторник, 14 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 14 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики.
Небольшие дожди возможны в основном в Видземе.
Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, в Видземе и Латгале порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.
В столице будет облачно, без осадков, температура воздуха составит до +16 градусов.