Вт, 14.09.2021
Нехватка водителей наблюдается уже несколько лет не только в Латвии, но и во всем Европейском союзе Автотранспортная дирекция
Автотранспортная дирекция

Каким будет вторник? Делятся синоптики

ФОТО: Pexels

Во вторник, 14 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики.

Небольшие дожди возможны в основном в Видземе.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, в Видземе и Латгале порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.

В столице будет облачно, без осадков, температура воздуха составит до +16 градусов.


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