Вт, 14.09.2021
Иногда жители удивляются, пугаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях Леонид Калниньш, генерал-лейтенант
Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

Предупреждение: на учениях в Риге снова будут стрелять

Солдат в камуфляже на Адажской военной базе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В рамках учений Национальных вооруженных сил (NBS) сегодня на военной базе в Даугавгриве пройдут занятия по стрельбе, во время которых будет повышен уровень шума.

Как сообщили в Рижской думе, занятия будут проходить также в среду, 15 сентября, и в четверг, 16 сентября, а уровень шума будет превышен с 17:00 до 2:00.

На учениях будет использоваться легкое стрелковое оружие и соблюдены все правила техники безопасности.

NBS призывает население отнестись к учениям с пониманием и приносит извинения за неудобства.


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