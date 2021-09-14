"Многоножка" исчезла из центра Риги. Стало известно, куда

Как сообщает агентство LETA, в основе Homo Democraticus или "Демократического человека" - мысль о искаженном видении демократии. Скульптура символизирует монстра, в которого превращаются представители народной власти, думая только о собственном благе и забывая народ, который его избрал. Вместо движения и прогресса - драка на земле в виде слепой, неуклюжей и дезориентированной политической хореографии.

Скульптура была установлена в сентябре 2020 года. Сначала ее планировали оставить на изначальном месте до ноября 2020 года. Однако по различным причинам перемещение объекта было отменено. Несмотря на то, что скульптура была сделана из пены и время своего пребывания превысила, общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное.

В ночь на 9 сентября скульптура в неразобранном виде отправилась на родину - в мастерскую Донатаса Моцкуса.