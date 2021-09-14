Ср, 15.09.2021
Введение комендантского часа было бы крайней мерой, которая на данном этапе не рассматривается. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

"Многоножка" исчезла из центра Риги. Стало известно, куда

Homo Democraticus ФОТО: Ingus Kruklitis/shutterstock.com

В прошлом году в рамках квадриеннале скульптур в Риге на опоре постамента бывшего железнодорожного моста появился новый обитатель - созданная литовским скульптором Донатасом Моцкусом скульптура Homo Democraticus. Скульптура вызвала широкий резонанс в обществе своим местонахождением и необычным видом - тело с головой и семью парами рук вместо ног. Недавно скульптура с привычного места исчезла, но куда?

Как сообщает агентство LETA, в основе Homo Democraticus или "Демократического человека" - мысль о искаженном видении демократии. Скульптура символизирует монстра, в которого превращаются представители народной власти, думая только о собственном благе и забывая народ, который его избрал. Вместо движения и прогресса - драка на земле в виде слепой, неуклюжей и дезориентированной политической хореографии.

Скульптура была установлена в сентябре 2020 года. Сначала ее планировали оставить на изначальном месте до ноября 2020 года. Однако по различным причинам перемещение объекта было отменено. Несмотря на то, что скульптура была сделана из пены и время своего пребывания превысила, общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное.

В ночь на 9 сентября скульптура в неразобранном виде отправилась на родину - в мастерскую Донатаса Моцкуса.

В дальнейшем скульптуру ждет реставрация и поиск нового места экспозиции, на этот раз - в соседних странах.


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