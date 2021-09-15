Омбудсмен: в пандемию права одного человека не могут преобладать над правом общества на здоровье и жизнь

В офис омбудсмена регулярно поступают вопросы от граждан и критика мер, принимаемых в стране для сдерживания Covid-19. Янсонс признал, что, например, в связи с процессом тестирования школьников в учебных заведениях появляются различные несоответствия и отклонения от первоначального плана, что вызывает вопросы у населения.

Янсонс подчеркнул: правительство обязано вводить такие меры, чтобы все люди могли чувствовать себя в безопасности и не ставилась под угрозу пропускная способность медицинских учреждений.

"Если в какой-то момент больница оказывается в незавидной ситуации, при которой не может обеспечить предоставление всех услуг, возникает вопрос, как обеспечить право людей на жизнь", - сказал омбудсмен.

По мнению омбудсмена, можно говорить о введении обязательной вакцинации против Covid-19 для определенных профессий, представители которых находятся в тесном контакте с людьми. Он напомнил, что уже есть ряд инфекционных заболеваний, вакцинация от которых обязательна по закону.

"Закон об охране труда уже сейчас предусматривает, что работодатель должен предоставить безопасную рабочую среду, то есть обеспечить все условия для ее безопасности", - сказал Янсонс, подчеркнув, что мы все несем ответственность за то, чтобы быстрее появилась возможность жить нормальной жизнью и избежать дальнейшего распространения Covid-19.

Реагируя на случаи, когда до нескольких сотен человек оказываются в самоизоляции из-за одного человека, инфицированного Covid-19, Янсонс подчеркнул: с точки зрения прав человека следует понимать, что

права и интересы одного человека не могут преобладать над интересами общества в целом.