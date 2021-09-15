Министерство образования предлагает отказаться от принципа "деньги следуют за школьником"

Как заявила сегодня на заседании правления Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) министр образования и науки Анита Муйжниеце, ранее утвержденный график повышения заработной платы учителей заканчивается 1 сентября следующего года, и необходимо предпринять дальнейшие шаги.

Прежде чем предложить возможные модели оплаты труда, Муйжниеце изложила, по ее словам, "неудобные" факты, которые характеризуют текущую ситуацию в системе образования. Примерно у каждого пятого учителя нагрузка составляет менее 15 рабочих часов в неделю, и проблема в значительной степени связана с небольшими школами, содержать которые дорого, при этом учитель не может иметь нормальную рабочую нагрузку из-за небольшого количества учеников.

В то же время нынешняя модель облегчает доступ многих учителей к "множеству маленьких школ".

Муйжниеце представила три возможные модели финансирования системы, которые предполагают отказ от нынешнего подхода "деньги следуют за школьником".

Первая модель основана на принципе "деньги следуют за классом". По словам Муйжниеце, это не решит долгосрочных проблем школьной сети, а также не будет мотивировать самоуправления. Финансирование будет рассчитываться для школы, тем самым уменьшится влияние изменений количества учеников. По мнению Минобразования, такая модель выгодна школам с минимальным изменением количества учеников. Риск такой модели - возможное отсутствие мотивации для обеспечения эффективности.

Вторая модель основана на принципе "класс в самоуправлении", когда самоуправление должно установить стандартный размер класса. По мнению министерства, такая модель побудила бы самоуправления оптимизировать школьную сеть, а также повысила бы ответственность за качество образования.

Третья модель, которую министр охарактеризовала как "простую и понятную", предусматривает определение средних затрат на одного учащегося, а распределение целевых дотаций передать в ведение самоуправлений. Самоуправления должны разработать свою собственную стратегию по обеспечению качества образования и содержанию школьной сети.