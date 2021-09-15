Ср, 15.09.2021
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Министерство образования предлагает отказаться от принципа "деньги следуют за школьником"

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Министерство образования и науки разработало три новые модели расчета оплаты труда учителей, предлагая отказаться от принципа "деньги следуют за школьником".

Как заявила сегодня на заседании правления Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) министр образования и науки Анита Муйжниеце, ранее утвержденный график повышения заработной платы учителей заканчивается 1 сентября следующего года, и необходимо предпринять дальнейшие шаги.

Прежде чем предложить возможные модели оплаты труда, Муйжниеце изложила, по ее словам, "неудобные" факты, которые характеризуют текущую ситуацию в системе образования. Примерно у каждого пятого учителя нагрузка составляет менее 15 рабочих часов в неделю, и проблема в значительной степени связана с небольшими школами, содержать которые дорого, при этом учитель не может иметь нормальную рабочую нагрузку из-за небольшого количества учеников.

В то же время нынешняя модель облегчает доступ многих учителей к "множеству маленьких школ".

Муйжниеце представила три возможные модели финансирования системы, которые предполагают отказ от нынешнего подхода "деньги следуют за школьником".

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Первая модель основана на принципе "деньги следуют за классом". По словам Муйжниеце, это не решит долгосрочных проблем школьной сети, а также не будет мотивировать самоуправления. Финансирование будет рассчитываться для школы, тем самым уменьшится влияние изменений количества учеников. По мнению Минобразования, такая модель выгодна школам с минимальным изменением количества учеников. Риск такой модели - возможное отсутствие мотивации для обеспечения эффективности.

Вторая модель основана на принципе "класс в самоуправлении", когда самоуправление должно установить стандартный размер класса. По мнению министерства, такая модель побудила бы самоуправления оптимизировать школьную сеть, а также повысила бы ответственность за качество образования.

Третья модель, которую министр охарактеризовала как "простую и понятную", предусматривает определение средних затрат на одного учащегося, а распределение целевых дотаций передать в ведение самоуправлений. Самоуправления должны разработать свою собственную стратегию по обеспечению качества образования и содержанию школьной сети.

Такая модель позволит быстрее повышать самые низкие ставки оплаты труда учителей, отметила министр.


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