Мать устроила фотосессию с ребенком на краю обрыва. В соцсетях не оценили, в полиции - тоже

Видео разлетелось по соцсетям и СМИ, получив в большинстве своем негативные отзывы. Место, где проходила фотосессия - Мыс Фиолент. В основном в комментариях под видео и фото пользователи отмечают, что обрыв уже не раз попадал в новости именно из-за срывов людей с него.

Так, РИА "ФАН" подтверждает, что ежегодно на Фиоленте фиксируются десятки случаев падения людей с обрывов, многие из которых заканчиваются летально. Только в 2020 году оттуда сорвались двое мужчин. Как сообщает издание, один погиб на месте, другой получил тяжелые травмы. А 26 июня уже этого года булыжник, сорвавшийся со скалы, упал на находившуюся под ней палатку с туристом.

В свою очередь, издание "Подъем" поговорило с матерью - автором и героиней скандального видеоролика. Женщину, запечатленную с ребенком на видео, зовут Ирина Бакач. Она рассказала изданию, что сама выбрала для снимков это место и ничего опасного в такой локации не видит.

"Опасность есть на каждом шагу в этой жизни. Локация была выбрана мной по личным причинам. Я не собиралась выкладывать этот материал в соцсети. Я делала для себя и только. Я не думала, что фотограф это раскидает по многим пабликам. Про видео вообще молчу. Его с такой скоростью растащили, что не было смысла просить удалять, потому что из Сети оно уже не исчезнет.

Когда пьяные мамаши роняют своих детей с балкона, поливают трехэтажным матом на улице, бьют, органы почему-то молчат. А тут прямо сенсация - сделала фото с любимым ребенком в любимом месте",

- приводит издание слова Бакач.

В свою очередь, фотограф Алексей Латыш заявил "Подъему", что снимает он там уже 12 лет и в этом месте все время проходят подобные съемки, в том числе с детьми.

"Конечно, место опасное, как и любое другое, где есть такие же горы и обрывы. Тем не менее люди заказывали подобные фотосессии всегда, в том числе с грудными детьми, и я думаю, что так будет и в дальнейшем", - рассказал мужчина.