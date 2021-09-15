Исследование Литвы: вакцина Pfizer/BioNTech действенна и против дельта-штамма

В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%.

"У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности. Я бы сказал, это прекрасные результаты", - заявил журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис.

Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%).

В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых.