"Талибан" передал центральному банку деньги и золото бывших чиновников

Банк контролируется талибами с тех пор, как они захватили власть в Афганистане в августе.

В сообщении банка, опубликованном в Интернете, говорится, что большая часть денег и золота была конфискована в доме бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха.

В сообщении говорится, что пока не ясно, почему бывшие чиновники хранили деньги и золото в своих домах.

Салех - единственный бывший правительственный чиновник, упомянутый в банковском сообщении.

В последние дни в социальных сетях, связанных с Талибаном, были размещены видеоролики, на которых запечатлены мешки с деньгами.

Официальный представитель талибов Ахмадулла Васик утверждает в Twitter, что талибы конфисковали более шести миллионов долларов наличными и 18 золотых слитков в доме Салеха в провинции Панджшер.

Салех, который, как считается, возглавляет сопротивление талибов и скрывается в провинции Панджшер, не прокомментировал эту информацию.