Полмиллиона евро за проволоку для временного забора: Латвия отгораживается от Беларуси

Агентство гособеспечения объявило, что договор о покупке заключили 10 сентября, поставщика выбрали по итогам ценового опроса.

Дмитрий Трофимов, госсекретарь МВД Латвии, рассказал: в данный момент ищут фирму, которая поставит временный забор.

"Идет опрос о цене на установку. Кабмин 10 августа выделил 1,7 млн евро для 37 км", - отметил он.

Строительство скоро начнется

В ближайшие дни начнется строительство временного забора протяженностью в 37 километров на границе с Беларусью - об этом 3 сентября в интервью Rīta panorāma рассказала глава МВД Мария Голубева.

Ранее представители дорожно-строительного предприятия Igate рассказали, что на их складе хранится 30-километровый забор, уже готовый к установке. Забор был подготовлен к установке на восточной границе страны, но эти работы отменили после того, как в 2019 году Бюро внутренней безопасности задержало бывшего главу Погранохраны Латвии Нормундса Гарбарса по подозрению в нарушениях при строительстве на латвийско-российской границе. МВД проигнорировало предложение Igate.

Как сообщалось, Госпогранохрана Латвии совместно с Национальными вооруженными силами констатировали многократные случаи попыток пересечения государственной границы Латвии мигрантами из стран Ближнего Востока со стороны Беларуси в сопровождении военизированных отрядов этой страны. Вернуться на территорию соседнего государства им при этом не дают. В связи с этими событиями на границе введен режим чрезвычайной ситуации, также распространяющийся на приграничные края.