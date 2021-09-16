"Мы на 15 лет опережаем конкурентов": в Латвии появился уникальный поселок

Жилье в деревне сочетает в себе эстетику с экологией и динамичный ритм жизни, переплетенный с миром природы. Современные деревянные дома построены из финской сосны ("Хонка"), что обеспечивает здоровое и экологически чистое жилое пространство. Сейчас в селе восемь домов, в ближайшее время начнется строительство еще 19.

Разработчики проекта подчеркивают прекрасное техническое оснащение дома и высокие требования к его оснащению - в домах установлена мебель местных мастеров, качественная бытовая техника и полностью оборудованные кухни. Во всех домах также есть камин и сауна.

ФОТО: Kaspars Grosbergs

Торжественное открытие состоялось в конце прошлой недели, на нем присутствовали генеральный директор финского производителя домов Honka Маркко Саарелайнен, разработчик проекта Сергей Палищук, посол Финляндии в Латвии Риита Корпиваара с мужем, мэр Адажи Марис Спринджукс, а также другие известные люди и потенциальные жители новых домов: актриса Иева Флоренце-Виксна с мужем, стилист Даце Бахмане, организатор мероприятий Синдия Вилде с другом, издатель книжного журнала Imperfect Инга Горбунова, певица Мара Упмане-Холштейне и другие.

На открытии выставки разработчик проекта Сергей Палищук поделился историей о своем детстве и деревянном доме дедушки и бабушки, который запомнился как теплое, уютное место, запах дерева в котором вызывает чувство счастья, что также послужило вдохновением для этого проекта, в который на данный момент инвестировано 3,5 млн евро.

ФОТО: Kaspars Grosbergs

В своем обращении к гостям Марко Саарелайнен, генеральный директор Honka, упомянул, что Honka была основана его дедушкой 63 года назад, и в этих домах используются новейшие мировые знания и технологии, которые также используются в Финляндии, при строительстве деревянных домов. "Мы первопроходцы в мире в строительстве таких домов и на 15 лет опережаем наших конкурентов".

Почетным гостем на вечере открытия была посол Финляндии в Латвии Риита Корпиваара. Она выразила свою радость от сотрудничества Латвии с Финляндией в экономической сфере, которое расширяется и в рамках этого проекта, и поделилась своим опытом воздействия дерева на людей, поскольку дом ее и ее мужа также сделан из дерева. "Дерево - очень особенный материал. Научно доказано, что всего 15 минут между деревьями может снизить стресс. Лес предлагает лечебную атмосферу, помогая людям оценить окружающий их мир природы. Воздействие дерева и леса на человеческий разум удивительно широко изучается во всем мире. Исследования показывают, что древесина оказывает положительное психологическое и общее благотворное влияние на здоровье человека. Жизнь в деревянном доме делает людей счастливыми. И Гарупе сочетает все это", - подчеркнула посол в своем выступлении.

ФОТО: Publicitātes foto