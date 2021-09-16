Госконтроль: множество мостов в Латвии в ненадлежащем состоянии. Жителей об этом не предупреждают

В Латвии примерно 3000 мостов, из которых более трети принадлежит самоуправлениям. Большинство мостов были построены в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века и под контроль самоуправлений перешли после восстановления государственной независимости Латвии.

Госконтроль провел проверку в 11 самоуправлениях, в результате которой констатировал, что находящиеся в их ведении мосты в течение длительного времени не получали необходимого внимания и в настоящий момент среди 332 мостов по крайней мере 98 вызывают сомнения в своей безопасности.

Что делать?

Несмотря на то, что нормативные акты точно не определяют конкретные действия по управлению для владельцев мостов, рачительный хозяин может найти алгоритм действий в латвийском стандарте LVS 190-11:2009 "Инспекция моста и испытание под нагрузкой", а также в разработанных Latvijas Valsts ceļi инструкциях "Рекомендации по управлению мостами" и " Руководство по инспекции мостов ", объяснили ревизоры.

Результаты проверки показывают, что самоуправления часто не реализуют многие из необходимых мер. Мосты главным образом воспринимаются не как инженерные сооружения, а как обычные участки дорог, и их содержание ограничивается работами по ремонту проезжей части, такими, например, как латание ям.

А как в Риге?

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис в интервью программе TV3 900 sekundes утром в четверг, 16 сентября, не стал отрицать, что и в столице несколько мостов и путепроводов долгое время находились в плохом состоянии, но обвинил в этом предыдущую администрацию, которая, по его словам, "строила дорогие объекты, но не заботилась о мостах". Поэтому Рижская дума обратилась за помощью к правительству в получении кредита на ремонт как минимум пяти крупнейших мостов и путепроводов Риги, и процесс уже пошел, сказал Стакис.

И если городские муниципалитеты хотя бы оценили состояние мостов и определили необходимые для улучшения меры, то в краевых самоуправлениях местами не делается даже этого. В краях проверено состояние только 16% мостов.

По мнению Госконтроля, тревожной тенденцией является

"страусиная политика" отдельных самоуправлений, когда население не информируют об опасном состоянии мостов,

а только устанавливают возле мостов знаки по ограничению веса.

Надзор за тем, как самоуправления заботятся о содержании автодорожных мостов, доверено находящемуся в ведении Министерства сообщения предприятию "Latvijas Valsts ceļi". Однако, как показала проверка, эти контрольные мероприятия не смогли заставить муниципалитеты заботиться о состоянии мостов лучше.

В завершение ревизии Государственный контроль дал Министерству сообщения рекомендации по повышению эффективности проверок, проводимых VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Причины?

Формальная причина плачевного состояния мостов - недостаточное финансирование. Однако, по мнению Госконтроля, это не повод для того, чтобы откладывать решение проблем на неопределенный срок. Да, практически любые инженерные сооружения даже при неполноценном содержании не рухнут ни завтра, ни послезавтра, однако чем дольше откладываются работы по ремонту и реконструкции мостов, тем выше ожидаемые затраты в будущем, подчеркнули в Госконтроле.

Государственный контроль рассматривает состояние мостов, находящихся в собственности местных самоуправлений, как серьезную проблему, которая будет стоять на повестке дня правительства в ближайшее десятилетие, поэтому данный отчет следует воспринимать как тревожный сигнал. Ревизоры подчеркивают, что рассматривать проблему как личное дело самоуправлений больше нельзя.

Срок эксплуатации построенных 60-70 лет назад мостов подходит к концу,

и потребуются крупные вложения - только в краях почти 85 миллионов евро на ремонт существующих мостов и строительство новых.