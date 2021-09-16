Чт, 16.09.2021
Случилось то, что случилось - это уже не вернешь. Каспар Галкин, представитель Минобороны, об учениях Namejs
Каспар Галкин, представитель Минобороны, об учениях Namejs

По гуманитарным соображениям в Латвию из Беларуси пропущены еще семь мигрантов, в том числе дети

Фрагмент колючей проволоки для латвийско-белорусской границы ФОТО: Zane Bitere/LETA

Латвийские пограничники в среду, 15 сентября, не препятствовали пересечению латвийско-белорусской границы семью лицами, в числе которых было пятеро детей, пояснили LЕТА в Государственной пограничной охране.

В среду предотвращено незаконное пересечение государственной границы между Латвией и Беларусью 28 лицами, а в целом с 10 августа - 1194 лицами.

В минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержаны мужчина, женщина и пятеро детей. По гуманитарным соображениям пересечение государственной границы этим людям не было запрещено.

Задержанные утверждают, что являются гражданами Афганистана, но латвийским органам власти еще предстоит это проверить.

В настоящее время эти лица отправлены в центр размещения задержанных иностранцев.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации по гуманитарным причинам было позволено пересечь границу 32 лицам, задержаны с начала года 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Как уже неоднократно сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Должностные лица заявили, что усилия правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявления гибридной войны и гибридной угрозы.


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