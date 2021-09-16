По гуманитарным соображениям в Латвию из Беларуси пропущены еще семь мигрантов, в том числе дети

В среду предотвращено незаконное пересечение государственной границы между Латвией и Беларусью 28 лицами, а в целом с 10 августа - 1194 лицами.

В минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержаны мужчина, женщина и пятеро детей. По гуманитарным соображениям пересечение государственной границы этим людям не было запрещено.

Задержанные утверждают, что являются гражданами Афганистана, но латвийским органам власти еще предстоит это проверить.

В настоящее время эти лица отправлены в центр размещения задержанных иностранцев.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации по гуманитарным причинам было позволено пересечь границу 32 лицам, задержаны с начала года 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Как уже неоднократно сообщалось, из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.