Сейм отклонил запрос об отставке министра здравоохранения Павлютса

За отставку Павлютса проголосовали 34 депутата, против проголосовали 50 депутатов.

Запрос об отставке Павлютса подали депутаты СЗК Эдгар Таварс, Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янина Ялинска, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Виктор Валайнис, Раймонд Бергманис, Янис Дуклавс, Марис Кучинскис и внефракционный депутат Дидзис Шмитс.

Почему?

В ходе дискуссии парламентский секретарь Минздрава Илмар Дуритис подчеркнул, что не было никаких тайных выводов в связи с одной из претензий оппозиции - ошибки при вакцинации подростков. Инспекция здравоохранения пришла к выводу, что в половине случаев несоответствующая вакцинация была сделана вакциной Moderna, которая вскоре после этого была зарегистрирована для вакцинации молодых людей.

Дуритис отметил, что две трети этих молодых людей достигли 18-летнего возраста, а также были случаи, когда родители молодых людей требовали применения соответствующей вакцины. У некоторых молодых людей поднялась температура, но в целом у них не было слишком много отрицательных побочных эффектов.

Парламентский секретарь напомнил, что Павлютс стал министром, когда система здравоохранения была ослаблена и возникла кризисная ситуация с заболеваемостью Covid-19. По мнению Дуритиса, Павлютс с честью выполнил свою работу и продолжит ее выполнять. Он отметил, что во время кризиса министру удалось сделать больше, чем другим министрам в мирное время.

Политик отметил, что в Латвии были предотвращены пики заболеваемости Covid-19, которые наблюдались в нескольких других странах, а отрасль здравоохранения, в том числе больницы, теперь намного лучше подготовлена к Covid-19.

Дуритис отметил, что под руководством Павлютса началась работа над новой системой зарплат медработников, новым планом лечения рака и планом улучшения психиатрической помощи. Что касается Covid-19, то правительственные постановления об ограничениях пересматриваются, и был разработан подход, позволяющий школам как можно дольше работать очно. Успешно, по мнению Дуритиса, проводится и вакцинация.

Вакцины

Политик признал, что можно было бы вакцинировать больше людей, но следует учитывать, что многие инициативы Минздрава были приостановлены, в том числе инициатива обязательной вакцинации работников медицины, образования и социального ухода.

Дуритис также упрекнул оппозицию в том, что в Латвии до сих пор не привито большое количество людей - это было достигнуто через отрицание Covid-19 и приравнивание его к гриппу, через дискредитацию мнений экспертов. "Разве мы все не хотим поскорее выбраться из этой пандемии?" - риторически спросил парламентский секретарь Минздрава.

Депутат от оппозиции Дидзис Шмитс заявил в ходе прений, что сокращение распространения Covid-19 невозможно без общественного доверия. По словам Шмитса, бесчеловечная ошибка вакцинации детей непредусмотренными вакцинами - еще один вопиющий случай, не способствующий укреплению доверия.

Председатель представляемой Павлютсом парламентской фракции "Для развития/За" Юрис Пуце также напомнил, что Павлютс взял на себя обязанности министра здравоохранения в разгар пандемии. Он признал, что в таком масштабном процессе, как сокращение распространения Covid-19, могут быть ошибки, но в целом обвинения в адрес министра следует считать чрезмерными и пустыми. Пуце призвал голосовать против запроса об отставке.

Аргументы

В ходе дискуссии депутат Эдгар Таварс напомнил, что премьер-министр Кришьянис Кариньш и Павлютс ранее обещали, что вакцинация будет добровольной, но она превратилась в "принудительную вакцинацию". "Такие решения разделяют, а не объединяют общество, поэтому многие люди не вакцинируются, потому что не верят в правительство, политиков и министра здравоохранения", - подчеркнул Таварс.

Он считает, что нужен новый министр, который честно расскажет о плюсах и минусах вакцинации, в том числе побочных эффектах, чтобы общество прислушалось.

По мнению депутата Регины Лочмеле ("Согласие"), министру здравоохранения следовало уйти в отставку, как только стало известно, что десятки детей были вакцинированы не соответствующей возрасту вакциной. По этому поводу политик также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой оценить, не был ли нарушен закон.