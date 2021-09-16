Чт, 16.09.2021
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Александр Анзулевич, директор 72-й Рижской средней школы

Исследование: третья доза вакцины Pfizer/BioNTech повышает защиту от Covid-19 для пожилых людей

Farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" pret Covid-19. Ilustratīvs attēls. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Дополнительная вакцинация людей старше 60 лет вакциной Pfizer/BioNTech значительно усиливает защитный эффект, сказано в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine. 

По данным израильских исследователей, среди людей, получивших две дозы вакцины, как минимум в десять раз больше подтвержденных инфекций и почти в 20 раз больше случаев серьезных заболеваний, чем среди людей, получивших три дозы вакцины.

В Израиле все вакцинированные теперь имеют возможность получить дополнительную вакцину не ранее, чем через пять месяцев после второй дозы вакцинации.

Несмотря на широкий охват вакцинацией, в настоящее время страна борется с третьей волной коронавируса.

По данным израильских исследователей, наиболее заразный дельта-штамм вируса, а также снижение защиты через шесть месяцев после второй дозы вакцины приводит к снижению уровня защиты от инфекции до 50%.

Как сказал DPA генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии Карстен Вацл, уровень антител после третьей дозы был в десять раз выше, чем после второй.

Однако исследование теперь подтверждает, что это "означает очень, очень приличный защитный эффект".

Как отметил Вацл, возможность побочных эффектов в исследовании не оценивалась.

На сегодняшний день из Израиля нет сообщений о том, что третья доза вызывает больше побочных эффектов, чем вторая.

Вацл также не рекомендует дополнительную вакцинацию для молодых людей, а для всех старше 80 лет и старше 60 лет с историей болезни.

В Германии людям старше 80 лет и людям с иммунодефицитом иногда уже предлагают третью дозу.


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