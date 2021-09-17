На Югле водитель с двумя промилле алкоголя пытался сбежать от полиции

В 5:30 утра столичные полицейские получили просьбу жителя Риги о помощи - во дворе дома отдыхает громкая компания, которая употребляет алкоголь и шумит рядом с легковым автомобилем Volvo.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели, что упомянутое транспортное средство едет им прямо навстречу. Машину остановили, однако ее водитель внезапно начал бегство от стражей порядка, которые бросились вдогонку и остановили Volvo примерно через полтора километра.

Нарушитель был задержан, после чего он отправился за решетку, а на место происшествия вызвали дорожных полицейских, которые выяснили, что в выдохе водителя 2,04 промилле алкоголя.

В ходе проверки журнала муниципальной полиции Риги выяснилось, что это же лицо в январе этого года было задержано за идентичное нарушение - управление автомобилем в состоянии опьянения. Если по первому эпизоду будет доказана вина водителя, то ему, скорее всего, грозит уголовный процесс.