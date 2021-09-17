Открылась новая мультимедийная платформа общественных СМИ для нацменьшинств RUS.LSM

Латвийское телевидение продолжает осуществлять объёмный план инвестиций для пополнения своего содержания и развития цифровых каналов. Вместе с переносом службы новостей LTV в новую студию, вложив 450 000 евро, прежняя студия была переоборудована под нужды мультимедийной платформы RUS.LSM. Поддерживая укрепление информационного пространства и чувства принадлежности нацменьшинств, этот проект был осуществлён при поддержке международных партнёров.

"Цель Латвийского Телевидения – обеспечить эффективную и целенаправленную коммуникацию с аудиторией латвийских нацменьшинств. Мы создали новое место встречи, чтобы удержать эту аудиторию в латвийском информационном пространстве. При сотрудничестве всех трёх общественных СМИ, на платформе RUS.LSM появится возможность ещё быстрее и удобнее предоставлять аудитории объективное, независимое и разнообразное содержание", - говорит член правления LTV Иварс Приеде.

Новая мультимедийная платформа RUS.LSM создана на базе портала общественных СМИ LSM.LV, благодаря техническим и визуальным усовершенствованиям уже существующего на портале раздела на русском языке. Новая мультимедийная студия и доступное журналистам мобильное техническое оборудование позволит улучшить время реакции и распространения содержания – будет обеспечена пятиминутная готовность к прямому эфиру в любое время суток. Технологии высокого качества позволят разнообразить содержание, а также оперативно сообщать о важных для общества событиях, не дожидаясь времени линейного эфира.

Содержание платформы будет включать текстовую и графическую информацию, видео и аудио, а также видео форматы и мероприятия в прямом эфире.

Галерея: Редакция портала RUS.LSM