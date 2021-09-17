За особо жестокое ограбление женщины задержаны двое молодых людей и мужчина

В среду, 15 сентября, около 21:30 в Гулбенском крае, проникнув в частный дом, несколько человек в масках, применив физическую силу, с особой жестокостью ограбили женщину. Всего было похищено 480 евро. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Полиция незамедлительно приступила к оперативно-розыскным мероприятиям и процессуальным действиям по установлению виновных. По подозрению в совершении преступления задержаны мужчина 1987 года рождения и два молодых человека 2004 года рожденияя. Все трое ранее попадали в поле зрения полиции.

Суд примет решение о применении к задержанным мер пресечения.