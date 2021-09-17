Загадочные взрывы у эстонско-российской границы напугали людей и животных

"Что за грохот, в нашем доме стены трясутся?" - спрашивали вчера поздно вечером в социальных сетях жители Юго-Восточной Эстонии.

"Взрывы такие сильные, аж жутковато", - описал один житель Сетомаа.

"Казалось, что вся земля трясется. Стены дома дрожали, ребенок плакал и боялся", - пожаловалась в другом комментарии мать из Варсту.

"Определенная группа, вероятно, не понимает, что у некоторых людей есть маленькие дети и что может существовать такая вещь, как вечерний покой. В Сырмепалу стены и окна домов просто ходят ходуном", - возмущался другой местный житель.

В Сетомаа, на границе с Россией, в селе Хельби, местный житель заснял испуганного лося, который после громкого хлопка выскочил из кустов с российской стороны и устремился по полю в Сетомаа.

"Мы приносим свои извинения людям, которых побеспокоил шум", - сказал майор Танель Рютман из пресс-службы Кайтселийта. Он указал, что в Нурсипалу Выруского уезда (50 км от границы с Россией - прим. ред.) прошел учебно-тренировочный сбор резерва батареи минометчиков Лыунаского сухопутного округа Кайтселийта.

"Основная цель учебного сбора заключалась в том, чтобы попрактиковаться и укрепить сотрудничество внутри подразделения, - пояснил Танель Рютман. - Кульминацией сбора резерва стали вчерашние боевые выстрелы из 120-миллиметрового миномета, которые производились как днем, так и ночью".

Батарея минометчиков действует уже почти пять лет и проводит стрельбы в восьмой раз.