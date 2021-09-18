Фото, видео ⟩ Шлесерс на набережной, гимн и угрозы: в Риге прошла акция протеста. Главное

Собравшиеся стали петь гимн Латвии и исполнять другие композиции на латышском языке. Пришедшие регулярно выкрикивали лозунг "Власть - это мы", критиковали правительство Кришьяниса Кариньша, а некоторые из выступивших выразили надежду, что "и другие должны проснуться", поблагодарив тех, кто не боится выступить уже сейчас. Регулярно собравшиеся кричали "Свободу!", "Свободу!".

В своей эмоциональной речи Шлесерс обвинил президента Латвии Эгила Левитса в "беспочвенной поддержке правительства Кариньша", которое выступает против "свободы слова" и "угрожает отнять технику у народа".

Политик несколько раз заявил, что "режим Кариньша и Левитса" должен пасть и это "не просто болтовня". Он "дал Левитсу" две недели на то, чтобы тот "запросил демиссию правительства Кариньша". Срок истекает 2 октября.

Если президент не исполнит это требование в срок, Шлесерс пригрозил снова вывести людей на улицы.

Среди выступивших были также создатель Memory Water Янис Плявиньш, Марина Корнатовская (фельдшер Марина, бывшая сотрудница Рижской Восточной университетской больницы), спортсмен и депутат Сейма Виктор Щербатых, Лига Димитере и Валентин Еремеев.

Прозвучали выступления и призывы также и на русском языке, в которых отмечалось, что "когда-то латвийцев разделили на граждан и неграждан, а теперь делят на вакцинированных и нет".

По наблюдениям агентства LETA, на набережной собралось около 1000 человек.

Требования, адресованные Эгилу Левитсу (из распространяемой на протесте листовки):

Запретить принудительную вакцинацию;

Только добровольное ношение масок и тестирование;

Запретить ковид-паспорта и дискриминацию;

Призвать к ответственности должностных лиц, причастных к ковид-афере;

Обеспечить не политическое, а техническое правительство до выборов в Сейм.

ФОТО: Фото очевидца

Предупреждения полиции

Ранее в Госполиции указали, что в демократическом государстве каждый имеет право высказывать свое мнение, но это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей. Способ, как организаторы и инициаторы протестов планируют мероприятия, может быть чрезвычайно рискованным как для безопасности, так и для здоровья общества. Кроме того, подобные протесты не исключают рисков эскалации.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс подчеркнул, что полиция готова действовать в соответствии с ситуацией и нормативной базой для обеспечения общественного порядка и безопасности таким образом, чтобы не допустить криминальных проявлений и других обострений.

Принимая во внимание тот факт, что участвовать в протестах по-прежнему приглашают собственников крупной и сельскохозяйственной техники, полиция призвала их тщательно оценить риски участия в несогласованных мероприятиях и не вестись на провокации со стороны отдельных лиц. Подобные протесты могут нанести ущерб имуществу протестующих, а именно повредить используемые во время протеста транспортные средства.

В то же время в полиции напомнили, что законом об административной ответственности предусмотрена возможность конфискации предметов, применяемых при совершении административного нарушения.

Если полиция констатирует нарушения правил эпидемиологической безопасности, дорожного движения или другие, нарушители будут привлечены к ответственности.

Здание правительства огородили ФОТО: TVNET