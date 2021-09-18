Фото, видео ⟩ Шлесерс на набережной, гимн и угрозы: в Риге прошла акция протеста. Главное

В субботу, 18 сентября, на набережной возле Рижского замка прошел пикет, организованный лидером партии "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом. RUS TVNET собрал главное, как развивались события.
"Ультиматум Левитсу"
Как ранее заявил Айнар Шлесерс, на пикете будет выдвинут ультиматум президенту Эгилу Левитсу о сохранении добровольной вакцинации против Covid-19 и другие требования. Шлесерс сообщил, что Рижская дума не запретила организовать пикет на набережной. Он призвал сторонников партии в 12:00 собраться возле Пороховой башни в Вецриге, а затем пойти на набережную, где в 13:00 начался пикет.
Как развивались события
По состоянию на 12:15 набережная 11 Ноября была перекрыта (в Риге запланирован еще и веломарафон), у Рижского замка скопления людей не было, сообщили очевидцы.
Сразу после 12:00 немного людей собралось у Пороховой башни, далее они проследовали на Домскую площадь, где объединились с пришедшими туда.
Там же появился и сам Айнар Шлесерс, а также экс-премьер Вилис Криштопанс и депутат 13-го Сейма Юлия Степаненко.
Видео: Короткое выступлении о том, что "пандемии нет"
Далее люди все же проследовали на набережную, где начали петь песни. Направился туда и сам политик Айнар Шлесерс, партия которого готовится принять участие на выборах в Сейм, назначенных на 2 октября 2022 года. Политик призвал собравшихся рассредоточиться и "формально" соблюдать ограничения, предусмотренные требованиями эпидемиологической безопасности. Он несколько раз отметил, что акция была согласована с Рижской думой.
Собравшиеся стали петь гимн Латвии и исполнять другие композиции на латышском языке. Пришедшие регулярно выкрикивали лозунг "Власть - это мы", критиковали правительство Кришьяниса Кариньша, а некоторые из выступивших выразили надежду, что "и другие должны проснуться", поблагодарив тех, кто не боится выступить уже сейчас. Регулярно собравшиеся кричали "Свободу!", "Свободу!".
В своей эмоциональной речи Шлесерс обвинил президента Латвии Эгила Левитса в "беспочвенной поддержке правительства Кариньша", которое выступает против "свободы слова" и "угрожает отнять технику у народа".
Политик несколько раз заявил, что "режим Кариньша и Левитса" должен пасть и это "не просто болтовня". Он "дал Левитсу" две недели на то, чтобы тот "запросил демиссию правительства Кариньша". Срок истекает 2 октября.
Если президент не исполнит это требование в срок, Шлесерс пригрозил снова вывести людей на улицы.
Среди выступивших были также создатель Memory Water Янис Плявиньш, Марина Корнатовская (фельдшер Марина, бывшая сотрудница Рижской Восточной университетской больницы), спортсмен и депутат Сейма Виктор Щербатых, Лига Димитере и Валентин Еремеев.
Прозвучали выступления и призывы также и на русском языке, в которых отмечалось, что "когда-то латвийцев разделили на граждан и неграждан, а теперь делят на вакцинированных и нет".
По наблюдениям агентства LETA, на набережной собралось около 1000 человек.
Требования, адресованные Эгилу Левитсу (из распространяемой на протесте листовки):
Запретить принудительную вакцинацию;
Только добровольное ношение масок и тестирование;
Запретить ковид-паспорта и дискриминацию;
Призвать к ответственности должностных лиц, причастных к ковид-афере;
Обеспечить не политическое, а техническое правительство до выборов в Сейм.
Предупреждения полиции
Ранее в Госполиции указали, что в демократическом государстве каждый имеет право высказывать свое мнение, но это право не безгранично и не должно подвергать опасности других людей. Способ, как организаторы и инициаторы протестов планируют мероприятия, может быть чрезвычайно рискованным как для безопасности, так и для здоровья общества. Кроме того, подобные протесты не исключают рисков эскалации.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс подчеркнул, что полиция готова действовать в соответствии с ситуацией и нормативной базой для обеспечения общественного порядка и безопасности таким образом, чтобы не допустить криминальных проявлений и других обострений.
Принимая во внимание тот факт, что участвовать в протестах по-прежнему приглашают собственников крупной и сельскохозяйственной техники, полиция призвала их тщательно оценить риски участия в несогласованных мероприятиях и не вестись на провокации со стороны отдельных лиц. Подобные протесты могут нанести ущерб имуществу протестующих, а именно повредить используемые во время протеста транспортные средства.
В то же время в полиции напомнили, что законом об административной ответственности предусмотрена возможность конфискации предметов, применяемых при совершении административного нарушения.