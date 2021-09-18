Сб, 18.09.2021
У каждого есть свой грешок Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле

Внимание! Полезные продукты, несовместимые с приемом лекарств

ФОТО: Unsplash

Хотя здоровое питание и идет на пользу большинству людей, существует ряд продуктов, не рекомендованных в случае определенных заболеваний. Различные растения, овощи и фрукты во взаимодействии с отдельными лекарствами могут снизить эффективность медикаментов или усилить побочные эффекты.

Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня и специалист по питанию Дарта Тене объясняют, какие продукты не рекомендуются людям с различными заболеваниями.

Ежедневно поступающие в человеческий организм питательные вещества взаимодействуют с принимаемыми медикаментами. Они могут как способствовать, так и задерживать распад и всасывание лекарств, а также влиять на процесс их выведения из организма. Как отдельные питательные вещества, так и конкретные продукты питания могут усиливать или подавлять действие медикаментов.

"Начиная принимать лекарства, следует учитывать, что возможно понадобится изменить повседневные привычки, в том числе и меню. Кажущиеся безобидными и признанные полезными продукты могут подавлять действие некоторых медикаментов, а также могут вызывать побочные эффекты", – говорит фармацевт Иванда Крастыня, "перед приемом любых медикаментов важно обсудить с фармацевтом, какие лекарства или пищевые добавки вы уже принимаете, чтобы понять их совместимость и обсудить влияние меню при приеме конкретных медикаментов".

"Совместимость меню и медикаментов также становится актуальной в ситуациях, когда человек посещает специалиста по питанию. Во время консультации пациенту задают различные вопросы, в том числе о хронических заболеваниях и ежедневно принимаемых медикаментах. Даже если какая-то мелочь кажется слишком незначительной, чтобы ее упомянуть, это не так. "Важно видеть "общую картину", поскольку, не зная о ней, бывает, что ценный совет по питанию или меню может сработать с точностью наоборот", – говорит Дарта Тене.

Продукты, не рекомендованные в случае различных заболеваний

  • Принимая любые медикаменты, следует избегать употребления алкоголя, поскольку он без необходимости может как усиливать, так и подавлять действие лекарств. Под воздействием алкоголя инактивация лекарственного вещества в организме происходит медленнее, поэтому усиливаются действия и побочные действия, вызванные лекарственным веществом.

Как различные медикаменты влияют на организм при одновременном употреблении алкоголя? Успокоительные средства, антидепрессанты, противоэпилептические и противоаллергические средства в сочетании с алкоголем могут усилить угнетение центральной нервной системы и дыхательной системы, что в тяжелых случаях может вызвать смерть.

Пероральные противодиабетические медикаменты, медикаменты, содержащие действующее вещество метронидазол, а также антибактериальные средства: группа цефалоспоринов, группа нитрофуранов, - вызывают отравление.

Действие противодиабетических средств усиливается, и может развиться тяжелая гипогликемия или даже кома. Парацетамол и все комбинированные противопростудные или обезболивающие средства могут негативно влиять на состояние печени, вызывая повреждения печени различной тяжести. Сердечные лекарства и лекарства от давления могут слишком сильно снизить кровяное давление, вызывая головокружение и слабость.

Антикоагулянты увеличивают риск кровотечения, а аспирин и его комбинированные препараты также увеличивают риск кровотечения и серьезно повреждают желудочно-кишечный тракт.

  • Зверобой может снизить концентрацию некоторых медикаментов в крови и желаемый терапевтический эффект. Его следует избегать, если для лечения сердца принимаются сердечные гликозиды, бета-блокаторы, препараты, снижающие уровень холестерина препараты, варфарин, а также средства для устранения эректильной дисфункции и оральные контрацептивы.

В свою очередь, зверобой может заметно усилить действие антидепрессантов, вызывая беспокойство, тревогу, мышечный тремор, спутанность сознания, повышенное кровяное давление и другие нежелательные симптомы.

  • Действие грейпфрута и его сока аналогичны действию зверобоя и могут влиять на эффективность некоторых медикаментов, снижая ее, а также усиливая нежелательные побочные эффекты. Нарушается также действие упомянутых снижающих уровень холестерина медикаментов, а также действие медикаментов, регулирующих кровяное давление и сердечный ритм.

Следует соблюдать осторожность при приеме антибиотиков или препаратов, обладающих иммунодепрессивным или снижающим иммунитет действием.

  • Полезные богатые клетчаткой продукты с (например, хлеб с отрубями, ананас, морковь) немного задерживают усвоение сердечных гликозидов, поэтому при приеме этих продуктов следует следить за включенными в рацион продуктами вместе с врачом и специалистом по питанию.

Слишком большое количество клетчатки в рационе может замедлить всасывание препаратов, предназначенных для снижения высокого уровня холестерина. Однако в этом случае не следует полностью избегать употребления клетчатки – остается только выбрать продукты, содержащие среднее количество клетчатки –можно спокойно есть фрукты и овощи.

  • Также рекомендуется избегать употребления лакрицы, если по причине сердечного заболевания (например, нарушения сердечного ритма, сердечной недостаточности) врач прописал прием сердечных гликозидов.

В случае сердечной недостаточности важен точный прием диуретических средств, однако лакрица может уменьшить их действие.

  • В случае приема антикоагулянтов или разжижителей крови не рекомендуются употреблять богатые витамином Е продукты пациентам с тромбозом глубоких вен, эмболией легких или пороком сердечного клапана.

Витамин Е может усиливать действие лекарств, увеличивая, таким образом, риск кровотечения. Витамин Е в больших количествах содержится в масле ореха или семян, цельных орехах и семенах, а также в ореховом масле. Принимающим эти препараты также не желательно увлекаться включением шпината, оливок и яичных желтков в свой рацион.

  • Аналогичный неблагоприятный эффект на нормальное действие антикоагулянтов может вызвать употребление продуктов с высоким содержанием витамина К (листовая капуста, шпинат, ботва репы, брюссельская капуста, брокколи), поэтому рекомендуется употреблять эти продукты в ограниченном количестве.

Употребление женьшеня в пищу также может изменить действие антикоагулянтов, а также усилить действие нестероидных противовоспалительных средств, ацетилсалициловой кислоты и гепарина, увеличивая риск кровотечения. Одновременное употребление женьшеня с противодиабетическими средствами увеличивает риск гипогликемии, а с антидепрессантами - увеличивает риск мании и возбудимости.

  • В случае депрессии, паники и тревоги иногда используются ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО). В этом случае важно избегать употребления в пищу не только женьшеня, но и продуктов питания, содержащих аминокислоту тирамин – в большинстве случаев – это соленые, маринованные, квашеные, выдержанные или даже уже испорченные продукты.

Тирамин содержат, например, красное вино, пиво, выдержанные сыры, переработанные мясные продукты, колбасы (пепперони, салями), копчености, паприка, бананы, шоколад, арахисовое масло и другие. При сочетании этих продуктов с ингибиторами МАО, могут возникать такие неприятные побочные эффекты, как повышенное кровяное давление, головокружение, сильная головная боль, нарушения сна, нервозность, гиперактивность, тошнота и рвота.

  • Богатый молочным белкомрацион снижает действие антибактериальных средств – тетрациклинов, сульфаниламидов хинолона, а также сердечных гликозидов и антикоагулянтов (противосвертывающих средств). Препятствует всасыванию препаратов железа.

Кислая среда организма, фруктовые и овощные соки частично инактивируют и снижают действие антибиотиков группы пенициллинов и макролидов, сердечных гликозидов. Повышают действие барбитуратов (успокоительных средств), что может вызвать слишком выраженную угнетенность, апатию.

Важно помнить, что перед приемом любого медикамента следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, фармацевтом и следует обсудить порядок приема назначенного препарата, а также его совместимость с другими медикаментами и продуктами питания.


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