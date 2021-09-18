Внимание! Полезные продукты, несовместимые с приемом лекарств

Витамин Е может усиливать действие лекарств, увеличивая, таким образом, риск кровотечения. Витамин Е в больших количествах содержится в масле ореха или семян, цельных орехах и семенах, а также в ореховом масле. Принимающим эти препараты также не желательно увлекаться включением шпината, оливок и яичных желтков в свой рацион.
- Аналогичный неблагоприятный эффект на нормальное действие антикоагулянтов может вызвать употребление продуктов с высоким содержанием витамина К (листовая капуста, шпинат, ботва репы, брюссельская капуста, брокколи), поэтому рекомендуется употреблять эти продукты в ограниченном количестве.
Употребление женьшеня в пищу также может изменить действие антикоагулянтов, а также усилить действие нестероидных противовоспалительных средств, ацетилсалициловой кислоты и гепарина, увеличивая риск кровотечения. Одновременное употребление женьшеня с противодиабетическими средствами увеличивает риск гипогликемии, а с антидепрессантами - увеличивает риск мании и возбудимости.
- В случае депрессии, паники и тревоги иногда используются ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО). В этом случае важно избегать употребления в пищу не только женьшеня, но и продуктов питания, содержащих аминокислоту тирамин – в большинстве случаев – это соленые, маринованные, квашеные, выдержанные или даже уже испорченные продукты.
Тирамин содержат, например, красное вино, пиво, выдержанные сыры, переработанные мясные продукты, колбасы (пепперони, салями), копчености, паприка, бананы, шоколад, арахисовое масло и другие. При сочетании этих продуктов с ингибиторами МАО, могут возникать такие неприятные побочные эффекты, как повышенное кровяное давление, головокружение, сильная головная боль, нарушения сна, нервозность, гиперактивность, тошнота и рвота.
- Богатый молочным белкомрацион снижает действие антибактериальных средств – тетрациклинов, сульфаниламидов хинолона, а также сердечных гликозидов и антикоагулянтов (противосвертывающих средств). Препятствует всасыванию препаратов железа.
Кислая среда организма, фруктовые и овощные соки частично инактивируют и снижают действие антибиотиков группы пенициллинов и макролидов, сердечных гликозидов. Повышают действие барбитуратов (успокоительных средств), что может вызвать слишком выраженную угнетенность, апатию.
Важно помнить, что перед приемом любого медикамента следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, фармацевтом и следует обсудить порядок приема назначенного препарата, а также его совместимость с другими медикаментами и продуктами питания.