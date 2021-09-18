Внимание! Полезные продукты, несовместимые с приемом лекарств

Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастыня и специалист по питанию Дарта Тене объясняют, какие продукты не рекомендуются людям с различными заболеваниями.

Ежедневно поступающие в человеческий организм питательные вещества взаимодействуют с принимаемыми медикаментами. Они могут как способствовать, так и задерживать распад и всасывание лекарств, а также влиять на процесс их выведения из организма. Как отдельные питательные вещества, так и конкретные продукты питания могут усиливать или подавлять действие медикаментов.

"Начиная принимать лекарства, следует учитывать, что возможно понадобится изменить повседневные привычки, в том числе и меню. Кажущиеся безобидными и признанные полезными продукты могут подавлять действие некоторых медикаментов, а также могут вызывать побочные эффекты", – говорит фармацевт Иванда Крастыня, "перед приемом любых медикаментов важно обсудить с фармацевтом, какие лекарства или пищевые добавки вы уже принимаете, чтобы понять их совместимость и обсудить влияние меню при приеме конкретных медикаментов".