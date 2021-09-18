ReTV: За одноразовой вакциной Johnson & Johnson люди приезжают издалека

Седа - город с населением чуть более 1100 человек, основанный недалеко от торфяного болота в 1950-х годах. До этого интерес к вакцинации в Седе был довольно низким, но сейчас картина совершенно иная.

Уже за какое-то время до открытия пункта вакцинации против Covid-19 в Доме культуры Седы в очереди собирается более ста человек, но статистика вакцинации в самой Седе вряд ли значительно улучшится - в основном приезжают люди из других ближних и дальних мест.

"Что ж, если работодатель требует, то это нужно делать быстро. Я не хотела, чтобы мне делали прививки, но теперь необходимо предоставить справку о вакцинации", - говорит рижанка.

Для организации очереди людям раздают номерки, количество соответствует количеству привезенных доз вакцины - 102. Обладатель номера 100 также приехал, чтобы получить именно вакцину Janssen.

Решение о вакцинации в Седе приняли организаторы культурных мероприятий, потому что в последнее время огромный интерес к одноразовой вакцине наблюдается и в соседнем городе - Стренчи.

"Мы позвонили в Центр профилактики и контроля заболеваний, там нас поддержали моментально, порекомендовали попробовать возможности пройти вакцинацию на месте на одном из мероприятий. 7 августа у нас было открытие эстрады, большой концерт группы Dagamba. С самого начала мы думали, что все эти люди пришли на концерт, но на самом деле большая часть приехала, чтобы пройти вакцинацию", - говорит Сармите Цауне, заместитель руководителя Культурного центра в Стренчи.

"Я не понимаю только одного: если я смотрю СМИ, то там говорят, что отзывчивость людей очень мала. Я очень удивлена и разочарована - отзывчивость людей очень высока!

На мой взгляд, людям нужно предлагать то, что они хотят, и если это одноразовая вакцина - я тоже была вакцинирована ею, - тогда я не понимаю, почему такая ситуация происходит, наверное, что-то не так в стране, - говорит Арта Шомасе, организатор мероприятий Культурного центра в Стренчи.