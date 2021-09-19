Что происходит с местами захоронения, за которыми годами никто не ухаживает?

Женщина много лет ухаживает за могилой своей родственницы на Зиепниеккалнском кладбище. У администрации кладбища есть официальное соглашение о том, что ее семья является владельцем захоронения. Поскольку за соседним местом захоронения не ухаживали 25 лет, женщина хотела бы получить его во владение своей семьи, купив или законно оформив все документы.

"Когда Комиссия по приобретению захоронений обнаруживает, что месту захоронения не уделяется должное внимание, выставляется желтый колышек, который служит сигналом для лица, которое обслуживает это место захоронения,

или для человека, который ухаживает за местом. И, соответственно, если его очистить, то этот столбик снимают", - пояснил Гинтс Зела, главный специалист Юридического управления Рижской думы (РД).

В прошлом году на Зиепниеккалнском кладбище было помечено 80 захоронений. В настоящее время принимается решение завершить процесс о передаче могил, и эти 80 могил будут переданы людям, которые в них будут нуждаться.

Ежегодно на рижских кладбищах передаются 2500-2700 могильных мест. Если установлено, что место захоронения не обслуживается в течение трех лет подряд, то такие места захоронения забирают у владельцев.

Затем принимается решение о передаче этих захоронений муниципалитету, после чего они передаются тем, кто имеет на них право, например, в случаях, когда невозможно похоронить умерших на месте их семейных захоронений.

Руководитель кладбища в Зиепниеккалнсе отрицает передаче 4.studija возможность купить место на кладбище, однако, когда передача поинтересовалась у частных похоронных бюро о возможности покупки мест на кладбище, была получена другая, неофициальная информация.

В телефонном разговоре сотрудники похоронных бюро пояснили, что есть разные суммы, за которые можно купить место для захоронения, от 70 до 140 евро.