В деле о трагических событиях января 1991 года пропали исторические свидетельства

Многие их коллеги для нужд следствия отдали снятые о событиях той ночи материалы. Кто-то успел изготовить копии, однако некоторые доверили прокуратуре оригиналы видео. Они просто хотели как можно быстрее помочь выяснить, кто застрелил их коллег.

Однако позже, когда расследование по делу ОМОН завершилось, они поинтересовались, что произошло с этими материалами. Выяснилось, что видео пропали.

Спустя десять дней после начала расследования последовало решение Верховного совета и генпрокурора Яниса Скрастиньша передать дело на рассмотрение прокуратуре СССР в Москве. Был отослан ряд вещественных доказательств, в том числе и собранные после стрельбы гильзы. Но видеосвидетельства остались в Риге. В 1992 году дело отослали обратно в Латвию, но часть документов и доказательств пропали.

"Если передали нам, то они должны были быть с делом и их можно было найти. Но какова на самом деле практика по старым делам, которые уже рассмотрены?

Эти вещественные доказательства уничтожают. Спустя определенный период.

В этой ситуации их могли не уничтожить, если бы все дело было вместе и их действительно судили бы по соответствующей статье, по которой на тот момент было предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Так что могло произойти так, что все это... Возможно, все это ушло в небытие. Скорее всего, так и есть", - заявила бывшая председатель управления Генпрокуратуры Латвийской Республики по расследованию особо важных дел Рита Аксенока.