Суд продолжит рассмотрение дела Гулбиса, Шкеле и Шлесерса о цифровом телевидении

Ранее судья ELT Каспар Вецозолс после первого судебного заседания по этому делу сообщил журналистам, что по уголовному делу предстоит опросить более 50 свидетелей.

Ввиду большого количества сторон в деле суд назначил для их слушания 48 судебных заседаний.

Вецозолс упомянул, что в настоящее время трудно предсказать, как долго дело будет рассматриваться в суде, но отметил, что с сентября это будет происходить не реже двух раз в неделю, а судебные заседания по данному делу уже зарезервированы до ноября.

21 июня Экономический суд (ELT) рассмотрел второе уголовное дело по поводу цифрового телевидения. Ряд фигурантов уголовного дела заявляют, что прокуратура недостаточно четко сформулировала обвинение и доказательства.

Судья Каспар Вецозолс ранее имел опыт работы старшим юрисконсультом в комиссии по рынкам финансов и капитала департамента права и лицензирования, юристом отдела коммерческого права департамента гражданского права Министерства юстиции и в качестве национального эксперта, а также эксперта представительства Латвии в Совете Европейского союза. Он также был помощником депутата Сейма и был связан с партией "Новое время" (Jaunais laiks), которая позже вошла в состав "Единства" (Vienotība).

В чем суть дела?

В настоящее время по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном размере обвиняются девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства транспорта Нил Фрейвалдc, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе.

Программа TV3 Nekā personīga ранее сообщала, что также были обвинены в то время коммерческий директор Lattelecom Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший руководитель компания Hannu Digital Гинтар Кавацис.

Этим людям предъявлено обвинение в организованном мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Монвид Зелчс, не раскрывая LETA имен обвиняемых, ранее объяснил, что каждый из них играет определенную роль в совершении преступления.

Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у LETA информации, она составляет около трех миллионов евро.

Шкеле также обвиняется в отмывании денег в крупном размере, и LETA известно, что в этом случае речь идет примерно о миллионе евро.

Преступления, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах, когда в Минсообщения был организован тендер на внедрение цифрового телевидения, а затем были заключены соответствующие соглашения с участием компании Hannu Digital.