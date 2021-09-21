Собчак взяла интервью у экс-солиста группы "Пасош": был ли абьюз, пистолет во рту девушки и домашнее насилие?

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Обвинение в абьюзе

Мартич ранее состоял в отношениях с украинской моделью Анной Зосимовой. В марте 2021 года девушка дала интервью изданию Wonderzine, в котором рассказала о якобы психологическом и физическом насилии со стороны Петара.

Зосимова отмечала, что эти отношения были построены на давлении, агрессии и зависимости.

"Я поняла, что нужно обращать внимание на то, как человек говорит о предыдущих отношениях. В детстве Петар носил с собой оружие - пневматическое, как я понимаю. Там, где он учился, это было нормальной практикой, и Петар пытался этому подражать. Как-то он рассказывал мне, что его первая девушка чем-то его разозлила. Тогда он заставил ее встать на колени, засунул ей в рот ствол и заставил извиняться", - говорила Анна в интервью.

По словам модели он якобы подавлял ее, проявлял агрессию, доводил до панических атак. С его стороны проявлялся газлайтинг. Было несколько эпизодов после которых Анна решила уйти от артиста и съехала, но он уговаривал ее вернуться: "Петар умолял вернуться, падал на колени. Когда он узнал, что я съехала, сразу же отправил мне деньги. Я понадеялась, что все будет хорошо, не верила, что этот человек мог оказаться плохим".

Зосимова отмечала, что с Петаром начала жить в паранойе. Не понимала, что попала в созависимые отношения.

Был ли абьюз или Петар - жертва "новой этики"?

Петар Мартич в разговоре с Ксенией Собчак ответил на многочисленные вопросы, которые появились после интервью Анны. Музыкант называет интервью неправдой, а весь хейт, который проявился в его адрес, Петар считает попыткой части критиков разобраться в культуре "новой этики".

"Я оказался в каком-то смысле разменной монетой во всей этой истории. В каком-то смысле это какой-то опыт на мне, как должна работать "новая этика". Я слышал такую точку зрения, что абсолютно не важно, виноват он или не виноват. Важно то, что, если мы осветим эту историю и, возможно, человек, который не виноват, немножко пострадает, мы защитим тысячи и сотни тысяч женщин по всей стране, которые ежедневно страдают от домашнего насилия", - сказал Петар.

Мартич отрицал, что когда-либо применял физическую силу в прошлых отношениях, а история о пистолете - лишь выдумка, чтобы казаться круче.

"Пистолет у меня есть, это пистолет пневматический, который продается в любом подземном переходе, это не какое-то боевое оружие, сразу хочу просто этот факт подчеркнуть. Откуда взялась история про пистолет я, честно, не могу сказать. Я знаю, что этого не было, но я мог рассказать это когда-то в шутку", - ответил Мартич.