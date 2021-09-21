Собчак взяла интервью у экс-солиста группы "Пасош": был ли абьюз, пистолет во рту девушки и домашнее насилие?

Бывший солист российской группы "Пасош" Петар Мартич стал гостем нового выпуска "Осторожно: Собчак". В разговоре с журналисткой он опроверг обвинения в физическом насилии от бывшей девушки, модели Анны Зосимовой.
Кто такой Петар Мартич и группа "Пасош"?
Петар Мартич - 28-летний российский певец и музыкант сербского происхождения, автор песен в жанрах инди-рока, рэпа и шансона. Бывший солист группы "Пасош".
Учился в Великобритании, в юном возрасте посещал секцию рукопашного боя, учился академической музыке, играл на аккордеоне и фортепиано.
Группа "Пасош" являлась переосмыслением американских коллективов конца 90-х в стиле эмо-рок: Sunny Day Real Estate, Mineral, Saves The Day и других. Кроме Мартича, в ее состав вошли Григорий Драч и Кирилл Городний.
В феврале 2019 года "Пасош" выпустили альбом "Бессрочный отпуск" именно с таким названием. 26 марта 2019 года музыканты выступили в передаче "Вечерний Ургант" с песней "Отдых и развлечения".
В сентябре 2019 года "Пасош" отправились в тур, отыграли в Якутске, Москве, Лондоне и городах Восточной Европы. Путешествовали на автомобиле с тур-менеджером и режиссером, везли с собой инструменты и товары с символикой на продажу, проводя в дороге 5-10 часов. Мартич сравнивал это с жизнью танкистов из фильма "Ярость".
А после в СМИ появилось интервью бывшей девушки Петара Мартича Анны Зосимовой об абьюзе, за которым последовала критик и развал группы "Пасош". Музыканты потеряли рекламные сотрудничества и контракты.
Видео: "Пасош" - "Я очень устал"
Обвинение в абьюзе
Мартич ранее состоял в отношениях с украинской моделью Анной Зосимовой. В марте 2021 года девушка дала интервью изданию Wonderzine, в котором рассказала о якобы психологическом и физическом насилии со стороны Петара.
Зосимова отмечала, что эти отношения были построены на давлении, агрессии и зависимости.
"Я поняла, что нужно обращать внимание на то, как человек говорит о предыдущих отношениях. В детстве Петар носил с собой оружие - пневматическое, как я понимаю. Там, где он учился, это было нормальной практикой, и Петар пытался этому подражать. Как-то он рассказывал мне, что его первая девушка чем-то его разозлила. Тогда он заставил ее встать на колени, засунул ей в рот ствол и заставил извиняться", - говорила Анна в интервью.
По словам модели он якобы подавлял ее, проявлял агрессию, доводил до панических атак. С его стороны проявлялся газлайтинг. Было несколько эпизодов после которых Анна решила уйти от артиста и съехала, но он уговаривал ее вернуться: "Петар умолял вернуться, падал на колени. Когда он узнал, что я съехала, сразу же отправил мне деньги. Я понадеялась, что все будет хорошо, не верила, что этот человек мог оказаться плохим".
Зосимова отмечала, что с Петаром начала жить в паранойе. Не понимала, что попала в созависимые отношения.
Петар Мартич в разговоре с Ксенией Собчак ответил на многочисленные вопросы, которые появились после интервью Анны. Музыкант называет интервью неправдой, а весь хейт, который проявился в его адрес, Петар считает попыткой части критиков разобраться в культуре "новой этики".
"Я оказался в каком-то смысле разменной монетой во всей этой истории. В каком-то смысле это какой-то опыт на мне, как должна работать "новая этика". Я слышал такую точку зрения, что абсолютно не важно, виноват он или не виноват. Важно то, что, если мы осветим эту историю и, возможно, человек, который не виноват, немножко пострадает, мы защитим тысячи и сотни тысяч женщин по всей стране, которые ежедневно страдают от домашнего насилия", - сказал Петар.
Мартич отрицал, что когда-либо применял физическую силу в прошлых отношениях, а история о пистолете - лишь выдумка, чтобы казаться круче.
"Пистолет у меня есть, это пистолет пневматический, который продается в любом подземном переходе, это не какое-то боевое оружие, сразу хочу просто этот факт подчеркнуть. Откуда взялась история про пистолет я, честно, не могу сказать. Я знаю, что этого не было, но я мог рассказать это когда-то в шутку", - ответил Мартич.
Ксения Собчак и про другие эпизоды насилия. Петар отвечал спокойно и все отрицал. Музыкант подчеркивал, что никогда не применял физическую силу в конфликтах с Анной.
Журналистка поинтересовалась и про эпизод, в котором Аня утверждала, что Петар якобы прижимал ее к асфальту. Музыкант отрицал и это: "Нет, я не прижимал Аню к асфальту. У нас была ссора, мы поругались, я там как-то, может быть, схватил ее, обнял ее, чтобы успокоить, но я не прижимал ее".
После всего Ксения Собчак предложила Мартичу пройти проверку на полиграфе, но музыкант внезапно отказался. Музыкант указал, что переживает из-за столь личной темы, которая кардинально поменяла его жизнь.
"Это что за прикол, я не понимаю. Я нахожусь не на допросе, я нахожусь на интервью, беседе с вами. И заниматься таким - это значит делать из меня какую-то цирковую обезьяну, которая должна… Меня, если честно, очень обижает..." - сказал он.
Собчак отметила, что они никак не заставляют Мартича это делать. Это его личный выбор. Тем не менее Петар сказал, что его это обижает: "Тот факт, что я согласился на это интервью, был очень трудным решением. А то, чем вы сейчас занимаетесь, мне кажется, немного пренебрегает моими чувствами".
Тогда Ксения сказала, что не хотела обидеть участника выпуска. Музыкант и его коллеги сделали перерыв, судя по всему, обсуждая решение с проверкой на полиграфе без камер и микрофона. Но артист был непреклонен. Собчак старалась убедить Петара в необходимости проверки на полиграфе, чтобы очистить его репутацию.
Но Мартич отметил, что в любой ситуации есть часть зрителей, которая ему не поверит и будет видеть еще больший повод для скандала в его словах", но он к этому готов, а защита полиграфом ему не нужна.
Видео: Выпуск "Осторожно: Собчак!" с Петаром Мартичем