Тестирование школьников: MFD признает недостатки в организации процесса

Он подчеркнул, что предприятие готово сотрудничать с Минздравом и контролирующими органами по вопросу тестирования школьников.

Гиелс признал, что со стороны лаборатории были некоторые недостатки в организации процесса, за что MFD laboratorija в конце августа принесла извинения обществу в заявлении для прессы и объяснила причины.

Гиелс заявил, что все доверенные MFD laboratorija тесты школьников были проанализированы, проведено более 100 тысяч тестов, результаты вовремя объявлены школам. "Мы также обнаружили значительное количество положительных случаев, и в этом случае мы немедленно информировали и родителей, и школу, тем самым предотвратив распространение болезни в школах", - добавил Гиелс.

Недостатки

Однако он признал, что на ранних этапах тестирования в некоторых случаях возникала проблема с предоставлением быстрого индивидуального ответа об отрицательных результатах теста, за что MFD laboratorija извинилась перед родителями и предложила предоставить справки всем, кто в них нуждается, пока не готовы индивидуальные ответы.

По словам Гиелса, было выдано несколько сотен таких справок.

Он также отметил, что определенной проблемой является отсутствие четких официально утвержденных стандартов и процедур для тестирования школ - кто что должен делать, как и когда. "Получается, мы работаем в соответствии с неформальным принципом "эффективной практики" и устными инструкциями чиновников, которым стараются следовать все лаборатории, в том числе и мы", - сказал Гиелс.

Он указал, что при этом возникло недопонимание между вовлеченными сторонами, такими как школы и лаборатории, между родителями и лабораториями, и что это не ограничивалось MFD laboratorija.

"Следует отметить, что у нас нет проблем с качественным и своевременным тестированием. Были некоторые проблемы в логистике и коммуникации. Мы считаем, что большинство этих проблем сейчас решены и мы сможем доказать общественности и государственным органам, что являемся надежным партнером. Поэтому мы надеемся вернуть себе прежний объем", - сказал Гиелс.