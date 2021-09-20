Правительство концептуально примет решение об ограничениях. Чего ждать?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что на заседании правительства планируется заслушать экспертов по необходимым мерам безопасности, режиму тестирования и обязательной вакцинации для определенных профессий. Премьер подчеркнул, что эти шаги связаны с тем, чтобы не тормозить экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о том, каковы конкретно могут быть возможные ограничения, Пуце заявил, что такие вопросы не решаются в коалиции по политическим соображениям, и необходимо дождаться заключения экспертов. По словам политика, Минздрав сделает доклад по этому вопросу на открытом заседании правительства, где можно будет услышать аргументы и мнения экспертов.

Правительство рассмотрит возможность использования антигенных тестов для безопасного получения услуг

Правительственная коалиция договорилась рассмотреть возможность использования антигенных экспресс-тестов на Covid-19 для безопасного получения услуг, сообщила журналистам депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) после встречи коалиционных партий.

Она признала, что вопрос о том, чтобы не закрывать экономику, позволив работать всем, кто хочет и может, очень важен.

"Вот почему мы потратили много времени на обсуждение безопасных услуг. Мы согласились с тем, что

необходимо исследовать возможности использования быстрых тестов, что было бы намного эффективнее.

Это позволило бы и получателям, и поставщикам безопасно получать услуги, не подвергая опасности здоровье", - сказала депутат.

Она также подчеркнула, что экспресс-тесты дешевле.

Кроме того, на встрече было найдено решение, которое еще больше мотивирует семейных врачей участвовать в увеличении охвата вакцинацией, сообщила Индриксоне.