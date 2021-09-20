Вт, 21.09.2021
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За вандализм на кладбище в Ливаны задержана женщина

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На прошлой неделе за вандализм на Ливанском кладбище была задержана женщина, сообщила представитель Управления Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.

В четверг, 16 сентября, в Прейльское отделение полиции поступила информация о том, что на Ливанском кладбище разрушены более десяти мест захоронений, а также повреждены памятники.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту осквернения могил, урн с прахом, захороненного или незахороненного трупа. Такое преступление карается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

В результате оперативных мероприятий выяснилась возможная виновница - женщина 1982 года рождения, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов.

Полиция продолжает расследование.

В свою очередь в самоуправлении Ливанского края агентство LETA выяснило, что на кладбище уже проведены работы по уборке. Если в результате уголовного преступления кому-либо был причинен материальный ущерб, местное самоуправление предлагает обратиться в Госполицию.


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