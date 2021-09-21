Победа "Единой России", пять фракций, вопросы к электронному голосованию. Чем закончились выборы в Госдуму

Коммунистам также удалось выиграть в девяти одномандатных округах по стране. Таким образом, КПРФ получает в Госдуме около 30 мандатов.

"Новые люди" в Думе

В Госдуме появится еще одна парламентская партия - "Новые люди". Она получила 7,09% голосов и смогла даже обогнать ЛДПР - правда, всего на 0,1%. Таким образом, впервые за 15 лет в Госдуме будет больше четырех партий.

"Новые люди" появились в 2020 году, ее возглавляет основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. До думских выборов партия участвовала в нескольких региональных кампаниях. Российские СМИ называли ее одним из проектов администрации президента.

Помимо самого Нечаева "Новых людей" во время нынешней предвыборной кампании представляла бывший мэр Якутска Садана Авксентьева, в прошлом беспартийная. Она занимает второе место в партийном списке на выборах.

Успех "Новых людей" Сардана Авксентьева объяснила тем, что партия проводит "новую политику". "Это современные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты взаимодействия власти и общества", - заявила она.

Глава партии Нечаев прогнозировал, что "Новые люди" получат 13-14 кресел в Думе.

Другая новая партия на этих выборах, "Зеленая альтернатива", не смогла набрать и процента голосов.

Электронное голосование и оппозиция в Москве

Одной из главных интриг этих выборов было то, как себя проявит "Умное голосование" - проект, нацеленный на отбор голосов у "Единой России". В Москве "Умное голосование" в основном поддержало кандидатов от КПРФ, которые выдвигались против кандидатов из так называемого "списка Собянина".

Например, в Кунцевском округе от КПРФ выдвигался преподаватель МГУ Михаил Лобанов, а при поддержке властей на выборы шел ведущий ВГТРК Евгений Попов.

В начале подсчета голосов многие кандидаты от КПРФ опережали своих соперников, поддержанных властями. Так, по предварительным данным ЦИК, в московских округах побеждали коммунисты - Михаил Лобанов, Валерий Рашкин, Денис Парфенов, Сергей Обузов, Анастасия Удальцова и еще несколько человек. Лидировал и Сергей Митрохин, который выдвигался от "Яблока".

Однако для полного подсчета голосов по московским одномандатникам были необходимы еще и результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сначала в ЦИК обещали, что поставят эти результаты в ночь на понедельник, но этого не случилось.

Параллельно несколько кандидатов от КПРФ заявляли о нарушениях во время ночного подсчета голосов и оформления протоколов на участках. Например, Михаил Лобанов рассказал, что территориальные избирательные комиссии отказывались принимать протоколы голосования и отправляли их на пересчет.

Как я и говорил, это массовая история по всем районам: ТИК Филёвский парк отказался принимать результаты УИК 2855. Разумеется, на этом участке я победил pic.twitter.com/9sj7kh8CD0 — Михаил Лобанов (@muzh_Zapolskoy) September 19, 2021