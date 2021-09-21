Очевидцы о стрельбе в университете Перми: Такого побоища никогда не было

Гильза от использованного патрона - одного из тех, которыми стрелял преступник ФОТО: Anatoliy Romanov/Sputnik/dpa/picture alliance

Журналист рассказал, что видел видео, на котором преступник сначала ранил охранника на крыльце, затем затащил внутрь и "добил его прямо в голову на виду у всех, люди начали разбегаться, а потом дальше пошел убивать всех, кого смог". "Это было очень дерзкое нападение", - говорит журналист. Он уверен, что гражданские охранники не могли остановить стрелявшего.

"Такого побоища не было никогда в Перми, у нас довольно спокойный город", - говорит Трапезников. По его словам, никто не мог подумать, что такое может произойти, хотя учения проводились, и в первый момент некоторые приняли происходящее именно за очередные учения. Журналист считает, что произошедшее очень похоже на инцидент в Казани, где в мае 2021 года в результате нападения на гимназию погибли девять человек: "Прямо будто они друг друга знают или кто-то берет с кого-то пример". По его словам, случай в Перми "еще хуже", поскольку нападавший "устроил боевые действия на территории вуза".

"Я подумал: пожар, но сказали, что в корпусе стрельба"

Иван Печищев, доцент кафедры журналистики Пермского университета, шел на занятие к своим студентам. Лекция начиналась в 11:30, преподаватель слегка опаздывал. Проходя мимо восьмого корпуса университета, он вдруг увидел, как из окон второго этажа выпрыгивают студенты. "Были слышны крики, царила паника, все куда-то убегали… Я стал спрашивать, что происходит, - вначале подумал, что пожар. Но студенты сказали, что в корпусе стрельба. Сразу после этого я услышал звук хлопков. Стало страшно, мы все бросились прочь от здания", - рассказывает Печищев.

Студенты выпрыгивали из окон второго этажа, пытаясь спастись ФОТО: Alexey Romanov/dpa/picture alliance

Первая мысль, продолжает он, была о его студентах. "Я понимал, что они меня ждут, я немного запаздывал, думал, что у них там нет никакой информации о том, что происходит, что они начнут беспокоиться, не дай бог, выйдут из корпуса… Поэтому я стремился как можно скорее к ним попасть", - говорит преподаватель.

Добравшись обходными путями и под прикрытием автомобилей до второго корпуса, где должно было проходить занятие, он обнаружил, что здание перекрыто. "Служба безопасности сработала, перекрыла все переходы, все заблокировала, и я с большим трудом попал внутрь - пришлось показывать удостоверение сотрудника", - говорит он.

"Все были испуганы, некоторые девушки плакали"

К этому времени его студенты уже узнали о происходящем из соцсетей, все были очень испуганы, некоторые девушки плакали. "Мы сидели в заблокированном здании и в закрытой аудитории, а по громкой связи нам периодически объявляли, что надо оставаться внутри и ни в коем случае нельзя покидать помещение. Где-то через полтора часа снова по громкой связи сказали, что можно выйти, и нас организованно вывели из корпуса", - рассказывает Печищев. После этого всех отправили по домам, занятия в университете отменили, всю его территорию оцепили, туда приехали следственные органы, аварийно-спасательные службы и много машин "скорой помощи".

На территорию университета приехали аварийно-спасательные службы и машины "скорой помощи" ФОТО: Anatoliy Romanov/Sputnik/dpa/picture alliance

Жители города, по словам преподавателя, шокированы трагедией в университете: "Пока я шел по улице домой, ко мне уже три человека подошли: соседка, моя коллега и одна студентка. Все знают, что я работаю в университете, все спрашивают, все ли в порядке. Для Перми - это шок". Занятия в некоторых школах, вузах, колледжах отменили - в городе царит ощущение тревоги и страха.

Студентам понадобится помощь психологов

Иван Печищев уверен, что многим студентам после трагедии в университете понадобится помощь психологов: "При выходе из корпуса я встретился с коллегами с кафедры общей психологии. Мы с ними как раз говорили на эту тему - они тоже считают, что со студентами нужно будет работать профессионально. И, судя по группе, с которой я был, я понимаю, что они правы".