В России за протесты задержан объявленный Латвией в розыск Бенес Айо

Айо опубликовал фото из полицейского участка и выразил возмущение в связи с задержанием, пояснив, что он только опрашивал избирателей об их политическом выборе.

В понедельник Айо сообщил в Facebook из полицейского автомобиля, что явился в суд, где находилась и его адвокат, но силовики снова увели его в участок, а позднее - обратно в зал суда.

То, что во время выборов в России усиленное внимание обращается на сторонников конкурентов нынешней власти, не сюрприз. Но как минимум пока что российская сторона Айо Латвии не выдаст, пояснили в Генпрокуратуре.

Напомним, в октябре Рижский апелляционный суд начнет рассматривать уголовное дело, по которому Бенес Айо обвиняется в призывах ликвидировать государственную независимость и территориальную целостность Латвии, отмечает агентство LETA.

Заседание суда назначено на 19 октября.

Напомним, Айо оспорил неблагоприятное для себя решение суда Видземского предместья Риги, по которому его за призывы ликвидировать независимость Латвии приговорили к двум с половиной годам тюрьмы с пробационным надзором на один год.

Установленная по этому делу мера пресечения - арест - осталась неизменной, однако Айо уже несколько лет открыто находится в России, тогда как в Латвии он объявлен в розыск.

В 2015 году Айо был объявлен по упомянутому делу в розыск, однако он сбежал из Латвии в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Затем он перебрался в Россию.