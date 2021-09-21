Убийство из-за просьбы надеть маску: посетитель застрелил сотрудника заправки

В субботу в Идар-Оберштайне, на западе страны, произошло убийство, которое, судя по всему, связано с соблюдением установленных правительством в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Спор начался, когда продавец - 20-летний студент - попросил покупателя надеть маску. Это обязательное требование во всех магазинах Германии.

После недолгой ссоры покупатель ушел, но спустя полтора часа вернулся, на этот раз уже с надетой маской. Он взял упаковку с шестью бутылками пива, подошел к кассе и снял маску. Начался еще один спор.

"Тогда преступник вытащил револьвер и выстрелил ему прямо в голову", - сказал в понедельник журналистам прокурор Кай Фурман.

Подозреваемый - 49-летний немец - на следующий день явился в участок полиции с сдался стражам порядка. Он был задержан и уже признался в убийстве.

Как пояснил убийца, у него сложилось ощущение, что кризисные правила пандемии "загнали его в угол".