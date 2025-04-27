"Спасибо, Франциск": как простились с папой римским

В Риме похоронили папу римского Франциска. Траурная церемония собрала сотни тысяч человек. Как понтифика провожали в последний путь - репортаж DW.
"Он как наш отец, он для нас всё. Поэтому мы здесь, из-за нашей любви к нему", - отвечает на вопрос DW Барбара Куаранте, стоя на краю площади Святого Петра. Она в составе группы из 13 человек за день до этого приехала в Ватикан из Калабрии, провела ночь у собора, на площади под открытым небом, чтобы проститься с папой Франциском, главой Римско-католической церкви, который умер в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. "Мы знаем, что он с Иисусом. И он может молиться за нас. Мы чувствуем единение с ним", - говорит Барбара Куаранте.
"Папа Франциск достучался до молодежи"
Рядом с ней в спальных мешках ворочаются, потихоньку просыпаясь, уже подросшие дети. Подруга Барбары Катерина Лонгордо добавляет: "Папа Франциск достучался до сердец молодежи. Они захотели приехать сюда". Он много сделал для молодежи, поясняет Катерина, "занимался экологией и социальными проблемами". Катерина признается, что папа Франциск, аргентинец, чьи предки из Пьемонта, что на севере Италии, всегда был немного "итальянским папой".
Чуть позже эта небольшая группа из Калабрии растворяется в огромной толпе.
На площади у собора Святого Петра и прилегающих к нему улицах, по данным Ватикана, собралось более 250 тыс. человек. Всего шесть дней назад, в пасхальное воскресенье, так до конца и не оправившийся от болезни папа римский Франциск с балкона традиционно благословил верующих в своем пасхальном послании "Urbi et Orbi" ("Городу и миру"). А через 20 часов, в пасхальный понедельник, папа Франциск умер. Его закрытый гроб вынесли на площадь перед собором Святого Петра.
"Спасибо, Франциск"
За 12 лет своего пребывания на Святом Престоле папа римский Франциск стал значимой фигурой в мировой политике. Но, прежде всего, он был папой римским, который был очень близок к каждому. Любому, кого он встречал на своем пути, папа Франциск казался почти личным духовником, душепопечителем, проповедником. Именно к этому он и стремился. На площади стоит простой деревянный гроб с телом папы Франциска. А вокруг висят баннеры с благодарственной надписью: "Grazie, Francesco" (Спасибо, Франциск).
Мирна Доминго с Филиппин - одна из тех, кто пришел проститься с папой Франциском. В интервью DW она восторженно вспоминает, как однажды увидела его в соборе Святого Петра. 72-летняя филиппинка уже 42 года работает помощницей по дому в одной семье в Риме. Сегодня она хочет в последний раз "сказать спасибо Франциску". Каждый год в предрождественский период большая филиппинская община Рима отмечает один из своих праздников. Франциск разрешил им сделать это в соборе Святого Петра. А однажды даже сам неожиданно присоединился к их празднованию, рассказывает Мирна Доминго.
"Я хочу попрощаться с ним. Это все, что я могу сказать", - говорит в беседе с DW 29-летний уроженец Камеруна Лютберт Сунджо. Он уже год учится в Риме и хочет стать католическим священником. Папу Франциска он видел трижды, "но всегда на расстоянии". Сегодня юноше разрешено помогать в проведении причастия во время заупокойной мессы. "Для меня это действительно важный день", - говорит он.
21-летний Энтони Ди Кастро из американского штата Висконсин изучает психологию в Риме. "Великий человек, - говорит он о папе Франциске в беседе с DW. - Он во многом является пионером среди католических лидеров". В последний раз Ди Кастро видел папу Франциска в пасхальное воскресенье. "Всего шесть дней назад", - грустно вздыхает он.
Это лишь несколько историй тех людей, кто находится в огромной толпе у собора Святого Петра в Ватикане. Среди тех, кто пришел проститься с папой Франциском, много молодежи. Ведь папа римский в это воскресенье вместе с тысячами молодых людей хотел почтить память нового католического святого: "инфлюенсера Бога" Карло Акутиса (1991-2006), молодого итальянца, рано умершего от лейкемии, но за свою короткую жизнь сумевшего многих вдохновить своей верой.
Высокие гости на похоронах папы Франциска
Среди тысяч людей, представителей из почти 150 стран, главы государств и правительств, монархи и высокопоставленные политики - лишь группа людей впереди у алтаря. Для них сейчас в центре внимания папа Франциск, который сумел быть папой для всех, а не только для элиты. Среди высоких гостей на траурной церемонии Трамп и Зеленский, Макрон и фон дер Ляйен, Милей и Лула да Силва, Штайнмайер и Гутерриш, Байден и Шольц. И многие другие. Ватикан не принимал так много гостей со всего мира со времен похорон папы римского Иоанна Павла II, который занимал Святой Престол с 1978 по 2005 годы. Как стало известно после церемонии, Трамп и Зеленский даже поговорили друг с другом в пустом соборе Святого Петра - впервые после их перепалки в Белом доме.
Проповедь 91-летнего декана коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, который руководил траурной церемонией, не оставила равнодушным никого. "Он был папой, который находился среди людей и имел открытое сердце для всех", - сказал он, отдавая дань памяти покойному понтифику. Кроме того, этот папа был внимателен "ко всему новому, что возникало в обществе, и к тому, что Святой Дух пробуждал в церкви".
"Не забудьте помолиться за меня"
Эти слова относятся как к молодым людям, так и к высоким гостям. И, безусловно, к более чем 150 собравшимся кардиналам, 135 из которых встретятся примерно через две недели, чтобы выбрать на конклаве следующего папу римского. Несмотря на то, что они сейчас высоко оценивают заслуги Франциска и скорбят о нем, кое-кто из наиболее консервативных кардиналов при жизни папы Франциска лишь молча терпел его. Вопрос о том, кто станет преемником папы Франциска, стоит уже давно. И борьба за Святой Престол идет тоже давно.
А поскольку папа всегда является также епископом Рима, римляне были близки его сердцу. С 17 марта 2013 года, своего первого воскресенья на Святом Престоле, Франциск завершал каждую воскресную молитву в полдень на площади Святого Петра на итальянском языке словами: "Не забудьте помолиться за меня. Доброго воскресенья. И приятного аппетита". Римлянам это нравилось, независимо от того, имели ли они какое-либо отношение к церкви или нет.
Может быть, именно поэтому с момента известия о смерти Франциска все больше усиливалась грусть и тоска. В течение почти трех дней, пока гроб был открыт, собор Святого Петра был открыт практически круглосуточно. Около 250 тыс. человек ждали четыре, пять или шесть часов, чтобы их впустили, чтобы взглянуть на папу Франциска в последний раз и помолчать у его гроба.
Как в Риме провожали папу Франциска в последний путь
Очень римским кажется финальный аккорд этого дня и всего земного пути папы Франциска. Он первый понтифик за почти 150 лет, кто не захотел быть похороненным в соборе Святого Петра, который казался ему каменным олицетворением власти, и выбрал другую церковь: базилику Санта-Мария-Маджоре, расположенную недалеко от Термини, главного железнодорожного вокзала Рима. Церковь со старинным изображением Девы Марии, которое было очень дорого Франциску. Он бывал здесь более 130 раз, в том числе перед каждой поездкой за границу и после нее.
Через несколько минут после траурной мессы из Ватикана отправляется длинная процессия - через пульсирующий центр Рима к месту захоронения. В центре "папомобиль", который везет гроб с телом папы Франциска. Эта процессия движется мимо Римского форума, Колизея, площади Венеции. Мимо обычных римских улиц с граффити, церквями, историческими памятниками и всем, что так типично для Рима.
Десятки тысяч людей стоят на протяжении всего шестикилометрового маршрута, по которому движется траурная процессия. Полицейские отдают честь, провожая в последний путь папу Франциска. Сотни людей держат в руках смартфоны и снимают процессию на камеру, другие аплодируют папе Франциску - отдавая ему последнюю дань уважения. Если не считать этих овации и шум вертолетов, то город будто затих и замер, что так необычно для Рима.
Здесь Франциск обрел вечный покой
В Санта-Мария-Маджоре гроб с телом папы Франциска вскоре исчезает внутри церкви, где происходит захоронение. Политики и официальные гости на этой части церемонии уже не присутствуют. Погребение происходит в узком кругу. В церковь разрешили прийти лишь некоторым из тех, кто был так дорог сердцу папы Франциска при жизни: бездомным, маргиналам, детям.
Тысячи людей остаются у заграждений рядом с церковью, время от времени хлопая в ладоши. В нескольких кварталах отсюда уже кипит жизнь. В субботу в Риме редко бывает тихо. Кто-то из толпы возле церкви привязывает небольшой плакат к воздушным шарам и отпускает их в небо: "Papa Francesco, SANTO SUBITO" - это пожелание скорейшей канонизации. Напротив церкви висит баннер: "Grazie, Francesco" (Спасибо, Франциск).
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