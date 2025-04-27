"Спасибо, Франциск": как простились с папой римским

Филиппинка Мирна Доминго Фото: Christoph Strack/DW

"Я хочу попрощаться с ним. Это все, что я могу сказать", - говорит в беседе с DW 29-летний уроженец Камеруна Лютберт Сунджо. Он уже год учится в Риме и хочет стать католическим священником. Папу Франциска он видел трижды, "но всегда на расстоянии". Сегодня юноше разрешено помогать в проведении причастия во время заупокойной мессы. "Для меня это действительно важный день", - говорит он.

Лютберт Сунджо Фото: Christoph Strack/DW

21-летний Энтони Ди Кастро из американского штата Висконсин изучает психологию в Риме. "Великий человек, - говорит он о папе Франциске в беседе с DW. - Он во многом является пионером среди католических лидеров". В последний раз Ди Кастро видел папу Франциска в пасхальное воскресенье. "Всего шесть дней назад", - грустно вздыхает он.

Это лишь несколько историй тех людей, кто находится в огромной толпе у собора Святого Петра в Ватикане. Среди тех, кто пришел проститься с папой Франциском, много молодежи. Ведь папа римский в это воскресенье вместе с тысячами молодых людей хотел почтить память нового католического святого: "инфлюенсера Бога" Карло Акутиса (1991-2006), молодого итальянца, рано умершего от лейкемии, но за свою короткую жизнь сумевшего многих вдохновить своей верой.

Энтони Ди Кастро и его друзья, прилетевшие в Ватикан из США Фото: Christoph Strack/DW

Высокие гости на похоронах папы Франциска