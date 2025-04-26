Исследование показало, кто в Латвии чаще всего смотрит телевидение

Результаты опроса показывают, что телевизор смотрят более трех четвертей - 78% опрошенных жителей Латвии.

В то же время интернет-телевидение в целом используют 44% респондентов, не реже одного раза в неделю - 35%, а каждый или почти каждый день - 27% опрошенных.

Анализ данных в различных социально-демографических группах показывает, что интернет-телевидение чаще смотрят (в 47-53% случаев) представители тех групп населения, которые чаще используют интернет для получения медиауслуг: это жители Латвии в возрасте до 54 лет, финансово обеспеченные граждане, люди с высшим образованием, работающие, а также латыши.

Кабельное телевидение в целом смотрят 25% респондентов, не реже одного раза в неделю - 19%, а каждый или почти каждый день - 15% жителей Латвии. Чаще всего кабельное телевидение потребляют пожилые люди (55 лет и старше), лица с более низким уровнем доходов на одного члена семьи, неработающие, проживающие за пределами Риги, а также представители национальных меньшинств.