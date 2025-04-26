Исследование показало, кто в Латвии чаще всего смотрит телевидение

Чаще всего телевидение смотрят жители Латвии в возрасте 55 лет и старше, люди с более низким уровнем образования и доходов, неработающие, проживающие за пределами Риги, а также латыши. Об этом свидетельствуют данные исследования "Навыки и привычки жителей Латвии в использовании технологий для получения медиауслуг", заказанного Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP).
Результаты опроса показывают, что телевизор смотрят более трех четвертей - 78% опрошенных жителей Латвии.
В то же время интернет-телевидение в целом используют 44% респондентов, не реже одного раза в неделю - 35%, а каждый или почти каждый день - 27% опрошенных.
Анализ данных в различных социально-демографических группах показывает, что интернет-телевидение чаще смотрят (в 47-53% случаев) представители тех групп населения, которые чаще используют интернет для получения медиауслуг: это жители Латвии в возрасте до 54 лет, финансово обеспеченные граждане, люди с высшим образованием, работающие, а также латыши.
Кабельное телевидение в целом смотрят 25% респондентов, не реже одного раза в неделю - 19%, а каждый или почти каждый день - 15% жителей Латвии. Чаще всего кабельное телевидение потребляют пожилые люди (55 лет и старше), лица с более низким уровнем доходов на одного члена семьи, неработающие, проживающие за пределами Риги, а также представители национальных меньшинств.
Эфирное телевидение используют в целом 20% опрошенных, не реже одного раза в неделю - 13%, а каждый или почти каждый день - 11% респондентов. Анализ данных по различным социально-демографическим группам показал, что эфирное телевидение чаще всего смотрят люди старше 65 лет, респонденты с низким или средне-низким уровнем дохода на члена семьи, с начальным образованием, живущие в сельской местности и неработающие.
IP-телевидение в целом используют 20% опрошенных, не реже одного раза в неделю - 12%, а каждый или почти каждый день - 10% жителей Латвии. NEPLP отмечает, что число пользователей IP-телевидения существенно не различается между социально-демографическими группами - ни в одной группе этот показатель не превышает 25%.
Сателлитное телевидение в целом используют 11% респондентов, не реже одного раза в неделю - 4%, а каждый или почти каждый день - также 4% опрошенных. Относительно большее число пользователей спутникового телевидения - 18% - зафиксировано среди жителей Видземе и Рижского региона.
В исследовании приняли участие 1548 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Опрос проводился в период с октября по ноябрь 2024 года. Исследование выполнило агентство Latvijas fakti.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!